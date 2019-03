Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","shortLead":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","id":"20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a41780-b5e3-46e4-8e85-8791cb2e7a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 27. 21:20","title":"Bizottság vizsgálja a migráció hatásait Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Eternals című film főszereplője lehet. \r

\r

","shortLead":"A The Eternals című film főszereplője lehet. \r

\r

","id":"20190328_Angelina_Jolie_uton_van_a_Marveluniverzumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f321d3b0-a583-42b1-91aa-846d5ff2afec","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Angelina_Jolie_uton_van_a_Marveluniverzumba","timestamp":"2019. március. 28. 12:54","title":"Angelina Jolie úton van a Marvel-univerzumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából például. ","shortLead":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából...","id":"20190328_autolopas_statisztika_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98273f0-1c1e-4c40-9240-3b7391f7bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autolopas_statisztika_2018","timestamp":"2019. március. 28. 14:24","title":"Autlópások 2018: Trabantot tartani a legkockázatosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet az Északi-sarkvidéken.","shortLead":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is...","id":"20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980bf0e5-9ced-47cc-9e9d-9282788fb337","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. március. 29. 13:03","title":"Megállíthatatlanul emelkedik a hőmérséklet az Északi-sarkon, és úgy tűnik, nincs rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8871b-3bf8-4ccc-a0fd-be70d84a81ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Földet, tavat, házakat vásárolt szülőfalujában, a csongrádi Kakasszéken Kovács Gábor. A műgyűjtő uniós pénzből tervez strandot, termálfűtést Lázár János körzetében.","shortLead":"Földet, tavat, házakat vásárolt szülőfalujában, a csongrádi Kakasszéken Kovács Gábor. A műgyűjtő uniós pénzből tervez...","id":"20190329_Uduloparadicsomot_tervez_szulofalujaban_a_bankar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd8871b-3bf8-4ccc-a0fd-be70d84a81ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66f77d-f18f-4be4-88fc-aa2a6d2f2e09","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Uduloparadicsomot_tervez_szulofalujaban_a_bankar","timestamp":"2019. március. 29. 05:45","title":"Üdülőparadicsomot tervez szülőfalujában a bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5979caa-46b5-4915-883b-fc6f8d671083","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ment volna tovább a szerb határon túlra. ","shortLead":"Ment volna tovább a szerb határon túlra. ","id":"20190329_Par_hetes_lehet_ez_a_9_millios_Mazda_amit_a_hataron_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5979caa-46b5-4915-883b-fc6f8d671083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56aa261b-b93a-4718-914d-70daac31488a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Par_hetes_lehet_ez_a_9_millios_Mazda_amit_a_hataron_fogtak","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Pár hetes lehet ez a 9 milliós Mazda, amit a határon fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]