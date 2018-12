Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","shortLead":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","id":"20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aaf64e-1d96-473c-b4ac-dadf38981c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","timestamp":"2018. december. 05. 09:20","title":"Levelet írt Orbánnak a Zsidó Világkongresszus elnöke a Figyelő címlapja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","shortLead":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","id":"20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9270ab-3566-4840-8b7a-e6a08c2fa4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","timestamp":"2018. december. 04. 21:01","title":"Cornstein szerint Orbán és Trump személyisége sokban hasonlít egymásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés helye téves, magát az ikont viszont szándékosan alakították így.","shortLead":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés...","id":"20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1932e1-e734-4b31-a606-a64e7246d90a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"\"Horogkereszt\" jelent meg a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig csak Galaxy F-ként hivatkozott a szakma a Samsung összehajtható telefonjára. A jelek szerint tényleg ez lesz a mobil nevének kezdőbetűje.","shortLead":"Sokáig csak Galaxy F-ként hivatkozott a szakma a Samsung összehajtható telefonjára. A jelek szerint tényleg ez lesz...","id":"20181204_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e808f09-8f23-4420-aeb9-6d038cc55882","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. december. 04. 12:03","title":"Úgy tűnik, a Samsung megtalálta a nevet az összehajtható telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","shortLead":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","id":"20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daba099-4268-4ee1-b96a-a4a828d090ba","keywords":null,"link":"/sport/20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","timestamp":"2018. december. 04. 12:47","title":"Budapesten lesz a 2023-as atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután a képeket többeknek elküldték. ","shortLead":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután...","id":"20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708635ac-6b95-4ecd-a2c1-7a251d38aa50","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","timestamp":"2018. december. 05. 09:23","title":"Gyermekpornográfiával vádolnak tizenegy Pest megyei középiskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","shortLead":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","id":"20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587b184-c7ca-45b3-89af-7960f4660890","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","timestamp":"2018. december. 03. 21:27","title":"Hat góllal verte a horvátokat a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el hackerek a felhasználók adatait.","shortLead":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el...","id":"20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33769307-76ed-475d-b43b-31f65f7e3f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","timestamp":"2018. december. 04. 08:59","title":"Feltörték a Quora szervereit, 100 millió felhasználó adatait lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]