[{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több mint biztató.","shortLead":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több...","id":"20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd5250-0c6d-47ed-b2f6-5926b34625fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","timestamp":"2018. november. 08. 11:03","title":"Van egy program, ami 6 évvel az orvosok előtt, eddig 100%-ban megmondta, kit fenyeget az Alzheimer-kór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dunai panoráma 490 millióért.","shortLead":"Dunai panoráma 490 millióért.","id":"20181109_Elado_a_luxusvilla_ahol_az_Aranyeletet_forgattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280d97d-3331-42b4-a856-2fe4dff7cba2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Elado_a_luxusvilla_ahol_az_Aranyeletet_forgattak","timestamp":"2018. november. 09. 08:38","title":"Eladó a luxusvilla, ahol az Aranyéletet forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e349c6-0354-41cd-a1be-60d2e9f6212b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás igénybevételével legolcsóbban 9,4 millió forint ellenében vezethetünk haza egy elektromos Konát. 