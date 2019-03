Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79","c_author":"Kaufmann Balázs - Németh András","category":"vilag","description":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi tüntetésen mi is ott voltunk, és most elmondjuk, miben hasonlít és miben különbözik a szerb és a magyar ellenzék helyzete.","shortLead":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi...","id":"20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea8709-c31d-40b2-89bf-5be76179db56","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 28. 20:00","title":"\"Már nem tudok lélegezni ebben az országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet illetéktelen kezekbe - és nemcsak a tesztek megrendelőié, hanem felmenőiké és leszármazottaik is. Péterfalvi Attila összességében inkább kerülendőnek tartja az egyre olcsóbb ajánlatokkal bombázó, zömmel tengerentúli cégeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet...","id":"20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a37fa4-c15c-44dd-a050-dea77596414e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","timestamp":"2019. március. 29. 12:10","title":"Megnézetné DNS-teszttel, honnan származnak a felmenői? A NAIH nem tenné az ön helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője esélyes az európai főügyészi tisztségre.","shortLead":"A korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője esélyes az európai főügyészi tisztségre.","id":"20190328_Hatosagi_felugyelet_ala_helyezhettek_Romaniaban_Laura_Codruta_Kovesit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7158edd-a493-475f-b69a-3c51fec1a28e","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Hatosagi_felugyelet_ala_helyezhettek_Romaniaban_Laura_Codruta_Kovesit","timestamp":"2019. március. 28. 19:57","title":"Hatósági felügyelet alá helyezhették Romániában Laura Codruta Kövesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","shortLead":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","id":"20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c98834b-4be2-44ce-91f7-bc63d47abaf0","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","timestamp":"2019. március. 30. 17:40","title":"Reagált a Verrasztó-ügyre az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","shortLead":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","id":"20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d0842-c666-4ac1-ba6e-38c66458fd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","timestamp":"2019. március. 29. 16:08","title":"Brexit-bukta: csúnya eséssel reagált a font","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81afc8a-d8c2-4008-9986-d9b76d8d43b8","keywords":null,"link":"/elet/20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","timestamp":"2019. március. 30. 08:00","title":"Ön melyik időszámítást tartaná meg? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]