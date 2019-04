Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","shortLead":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","id":"20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145e235-a3b3-43c9-b678-2641baf115a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. április. 01. 16:38","title":"Elfogadták a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatalmas a különbség a magyar és az osztrák ingatlanpiaci árak között.","shortLead":"Hatalmas a különbség a magyar és az osztrák ingatlanpiaci árak között.","id":"20190401_Ket_budapesti_lakast_lehet_venni_egy_becsi_ingatlan_araert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749a584f-ae9a-4f44-8f46-9aaf65aed01f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Ket_budapesti_lakast_lehet_venni_egy_becsi_ingatlan_araert","timestamp":"2019. április. 01. 11:18","title":"Két budapesti lakást lehet venni egy bécsi ingatlan áráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","shortLead":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","id":"20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d08eb89-209e-470a-aa0a-006940c24851","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","timestamp":"2019. április. 01. 05:41","title":"Lelőtték Los Angelesben Nipsey Hussle rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Azt éltem meg, hogy egyedül vagyunk, nem segít senki, nem kellünk senkinek” – mesél nehéz időszakairól Mocsonoky Anna, aki érintett szülőként nemrégiben autista gyerekek hozzátartozóival készített interjúkötetet. Az autizmus világnapja alkalmából tettünk fel pár kérdést a szerzőnek.","shortLead":"„Azt éltem meg, hogy egyedül vagyunk, nem segít senki, nem kellünk senkinek” – mesél nehéz időszakairól Mocsonoky Anna...","id":"20190402_A_szulok_egyik_legszorongatobb_kerdese_mi_lesz_a_gyermekukkel_ha_ok_mar_nem_lesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd4305-d438-48ba-bced-63ea5b36df7f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190402_A_szulok_egyik_legszorongatobb_kerdese_mi_lesz_a_gyermekukkel_ha_ok_mar_nem_lesznek","timestamp":"2019. április. 02. 08:10","title":"A szülők egyik legszorongatóbb kérdése: mi lesz a gyermekükkel, ha ők már nem lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének. ","shortLead":"A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének. ","id":"20190402_Nem_lesz_sztrajk_a_BKVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baa6961-804c-468e-afe6-9ac2da43eef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Nem_lesz_sztrajk_a_BKVnal","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Nem lesz sztrájk a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők kicsit mások: értelmi fogyatékosok. Koruk néha meghatározhatatlan, állapotuk gyakran egyértelmű, máskor kevésbé látható. Testalkatuk gyakran nem tipikus sportolói alkat. Nyerni viszont nagyon tudnak.","shortLead":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők...","id":"20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055de21a-5192-4175-ab70-43b59149161a","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","timestamp":"2019. április. 01. 17:15","title":"Nincs miért sírni, ha egyszer nyersz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]