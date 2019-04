Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","shortLead":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","id":"20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeff7ca-d0e6-47e0-a95b-a573fa673987","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","timestamp":"2019. április. 03. 17:33","title":"Érik a meglepetés: két Note10-et is piacra dobhat a Samsung, lesz belőle egy kisebb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási gépének továbbfejlesztett változatával.","shortLead":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási...","id":"20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2bb2f2-b7dd-4001-abe2-06ece1816050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"10 évig fejlesztették: izgalmas porszívóval állt elő a Dyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. 