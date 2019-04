Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","shortLead":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","id":"20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d533b1-9d4f-4baa-b591-0be78fed39b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","timestamp":"2019. április. 07. 09:58","title":"81 frissen alakult praxisközösség között osztott szét az Emmi 5,4 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","shortLead":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","id":"20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b692309d-c9ad-480e-8c00-5595ba867a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","timestamp":"2019. április. 08. 13:33","title":"Két év börtönt kaphat egy londoni nő, mert azt írta volt férje új feleségéről a Facebookon, hogy egy ló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","shortLead":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","id":"20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d95d2-6b77-4566-ac7e-c718c6ccbc5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 07. 11:30","title":"Rossz hír az autósoknak: 400 forint fölé emelkedhet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztésre állt a csapata a megyei II. osztályban. ","shortLead":"Vesztésre állt a csapata a megyei II. osztályban. ","id":"20190408_Meccsen_utotte_meg_az_ellenfelet_az_ifi_focista_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1e8ffb-afac-4213-a75e-ec97a9b00efd","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meccsen_utotte_meg_az_ellenfelet_az_ifi_focista_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. április. 08. 09:16","title":"Meccsen ütötte meg az ellenfelet az ifi focista, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart kerületekben. Kettőbe még mindig várnák őekt. ","shortLead":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart...","id":"20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b6bb87-d83e-42fa-8960-423c8fbc7414","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 07. 14:48","title":"Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]