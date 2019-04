Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi háború lesz a virtuális világban a virtuális világért?","shortLead":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi...","id":"20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb133c8f-8972-4837-abcd-44bace760504","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Kitörhet a háború a Fidesz és a Facebook között a virtuális világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve ismert színes állatok két különálló botsáskafajhoz tartoznak.","shortLead":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve...","id":"20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b91750-4fd5-4df8-bd76-6833379b6f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sosem látott, 20 centis rovarokra bukkantak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5086550b-dec8-4c1c-af8b-ba99ddfa7c60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az összkerékhajtású bajor sportszedán a pályanapokon, és a szürke hétköznapokban is remekül helytállhat. ","shortLead":"Ez az összkerékhajtású bajor sportszedán a pályanapokon, és a szürke hétköznapokban is remekül helytállhat. ","id":"20190410_itt_a_legujabb_800_loeros_bmw_m5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5086550b-dec8-4c1c-af8b-ba99ddfa7c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c00414-4913-4aab-8bc4-6fe567875f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_itt_a_legujabb_800_loeros_bmw_m5","timestamp":"2019. április. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb 800 lóerős BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús bombák miatt kellett lezárni.","shortLead":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús...","id":"20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0668ca36-41b0-4c91-bbfd-0d9f1ade5a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 07:55","title":"Nagyon sok a rendőr a BAH-csomópontnál a világháborús bombák miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig a harmadik sem titok többé.","shortLead":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig...","id":"20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a72524-1b73-4e50-9e6e-519f819e1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. április. 10. 17:33","title":"Lesz harmadik féle Honor 20 is, ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első hivatalos kedvcsináló videó.","shortLead":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első...","id":"20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd957604-5ff1-4f53-ade6-b4539c3d2613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","timestamp":"2019. április. 10. 15:11","title":"Robogjunk: Gianni olaszul invitálja hazánkba a világot a nagy Vespa-találkozóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy elmondta, miről beszélt a miniszterelnökkel, illetve azt is, mennyire nagyra tartja Iványi Gábort.","shortLead":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy...","id":"20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5e851-8e9a-4c34-96dc-1847607100ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","timestamp":"2019. április. 09. 16:22","title":"Bernard-Henri Lévy: A harcosan liberális Orbán halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]