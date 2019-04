Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek nem működnek együtt bevándorlásellenes intézkedéseinek megvalósításában.","shortLead":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek...","id":"20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc34bd7-9625-4733-be15-389463f28545","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","timestamp":"2019. április. 12. 20:43","title":"Trump illegális bevándorlók elengedésével fenyegeti politikai ellenfelei városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra kap egy autó.","shortLead":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra...","id":"20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cd8463-3efd-4da7-b30e-028df3d8e8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. április. 14. 13:34","title":"Idén eddig 118 autó gyulladt ki - mi okozza a gépjárműtüzeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát, illetve az önálló közigazgatási bíróságok felállításának tervét. A Kúria egyik tanácselnök bírája gyorsleltárt készített a magyar igazságszolgáltatásról belső szakfórumon.\r

\r

","shortLead":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát...","id":"20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff16d4-8755-429e-9379-b285d09eaf97","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","timestamp":"2019. április. 12. 14:30","title":"Megrendítő beszéd egy közigazgatási bírótól a jogállam vesztéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","shortLead":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","id":"20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393aca7-fea3-4963-9845-b12674af794b","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","timestamp":"2019. április. 12. 15:55","title":"Kíváncsi, hogy néz ki a világ legnagyobb beltéri vízesése? Csak 15 órát kell repülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok száma, de olyanok meg lemaradtak, ahol szemmel láthatóan elkelne a támogatás.","shortLead":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok...","id":"20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4559f-c4e8-426b-8955-49ff6c7f003a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","timestamp":"2019. április. 13. 08:23","title":"Ellentmondásos a falusi CSOK-lista: Tihany bekerült, Újdombrád kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol polgárháborút. A művek fő témái: apokalipszis, halál, árulás és áldozathozatal.","shortLead":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol...","id":"201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c5bb3e-554a-44d5-a121-6472ad9bf96d","keywords":null,"link":"/kultura/201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","timestamp":"2019. április. 14. 12:30","title":"Generációk retinájába égtek bele a spanyol testvérháború képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]