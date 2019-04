Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Új Selyemút-tervet népszerűsítik egy pekingi csúcstalálkozón. A meghívottak között Magyarország is ott van.","shortLead":"Az Új Selyemút-tervet népszerűsítik egy pekingi csúcstalálkozón. A meghívottak között Magyarország is ott van.","id":"20190419_Magyarorszagnak_is_tesz_egy_ajanlatot_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5fb751-072d-4cac-a5f1-b3870cc081cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Magyarorszagnak_is_tesz_egy_ajanlatot_Kina","timestamp":"2019. április. 19. 11:58","title":"Magyarországnak is tesz egy ajánlatot Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hónap végén véget ér Beck György elnöki mandátuma, 12 év után hagyja ott a Vodafone-t.","shortLead":"A hónap végén véget ér Beck György elnöki mandátuma, 12 év után hagyja ott a Vodafone-t.","id":"20190418_Tavozik_a_Vodafone_Magyarorszag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d6c46e-1313-456e-8243-aa225f58ebe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Tavozik_a_Vodafone_Magyarorszag_elnoke","timestamp":"2019. április. 18. 11:55","title":"Távozik a Vodafone Magyarország elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen gyermekotthona is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen...","id":"20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a150faeb-d9ab-41f2-8594-7e70e18fa380","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 16:04","title":"Emmi: A miskolci gyermekváros nem megszűnik, hanem megújul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben szenvedett vereséget a brit Cameron Norrie-tól az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában.

","shortLead":"A magyar teniszező két szettben szenvedett vereséget a brit Cameron Norrie-tól az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint...","id":"20190417_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ecf4d-2320-44b2-892d-e777942df280","keywords":null,"link":"/sport/20190417_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo_vereseg","timestamp":"2019. április. 17. 18:35","title":"Vezetésről szettet, majd meccset bukott Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","shortLead":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","id":"20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cce4a3-aea0-441e-a377-a21277d8b2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"Friss mandátumbecslés az Európai Parlamenttől: A Momentum bejutna, az LMP nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen utazhatnak benne. ","shortLead":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen...","id":"20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe0235-a8ed-48a5-90c0-cc9ef0004af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","timestamp":"2019. április. 18. 11:21","title":"A Lexus újraértelmezi a gigantikus hűtőrács fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","shortLead":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","id":"20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8532360-28de-4df5-b924-6c7fd3cc1abb","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","timestamp":"2019. április. 19. 08:35","title":"Megint robbant valami Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","id":"20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af71ee9-61cb-453b-9111-5f56a15bdec5","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","timestamp":"2019. április. 19. 08:22","title":"Erdő Péter: Csak mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]