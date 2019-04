Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy francia rendőri vezető beszélt erről. ","shortLead":"Egy francia rendőri vezető beszélt erről. ","id":"20190418_Rovidzarlat_okozhatta_a_tuzet_a_NotreDameban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3091c-bb2d-49d8-9b5e-e58c7fa6e40f","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Rovidzarlat_okozhatta_a_tuzet_a_NotreDameban","timestamp":"2019. április. 18. 19:34","title":"Rövidzárlat okozhatta a tüzet a Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","shortLead":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","id":"20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a7d76-64e7-4277-a173-ae48b2dffcfa","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Tizenkét rab lábát mosta meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","id":"20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad1d64-e2db-4df0-b761-f86677ab065f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","timestamp":"2019. április. 20. 06:41","title":"Új illatú, alig használt ez az eladó szentesi 1500-as Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt a jelentést, amelyben Robert Mueller arról számolt be, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás előtti kampányban volt-e összejátszás Trump és a New York-i üzletembert támogató Oroszország között.","shortLead":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt...","id":"20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4fe89f-4768-4cb5-9079-e601ace4ad7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 20. 15:02","title":"A Mueller-jelentés után zuhan Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","shortLead":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","id":"20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4960fca5-0550-4b0d-b697-26115dfb2ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","timestamp":"2019. április. 19. 06:41","title":"Szentségtörés vagy instant siker: Hogy tetszik a kombi Porsche 911?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","shortLead":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","id":"20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ed5e7-88b1-4e1b-82ce-7a28672bfaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","timestamp":"2019. április. 20. 08:50","title":"Itthon is van dolga a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","shortLead":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","id":"20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0f2f64-94f0-4a1b-a9b1-297b3e8e0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","timestamp":"2019. április. 19. 14:43","title":"Rosszul lett egy utas a Qatar Airways járatán, a gép Budapesten hajtott végre kényszerleszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]