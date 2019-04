Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra; Emmanuel Macron kizárná Magyarországot a schengeni rendszerből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra...","id":"20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93058520-73d4-4045-91f5-9abc9c20f2d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","timestamp":"2019. április. 28. 07:00","title":"És akkor megmutattuk Európának, hogyan kell lenyúlni az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi főhőse, Jani, akit nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, hogy milyen lehet háborúzni, így belevetette magát a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusba. Csakhogy, ami a beregszászi hétköznapokból izgalmasnak tűnt, az a fronton nem más, mint csapdahelyzet, amelyben csak kivárni és túlélni lehet. A film szereplőivel beszélgettünk.","shortLead":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi...","id":"20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c5b77-544c-436d-befc-fb5598688af4","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","timestamp":"2019. április. 26. 20:00","title":"A legsötétebb pillanatokban nem vágyott másra, mint az anyja ölelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","shortLead":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","id":"20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b346559a-7caa-4000-9c41-bb69c9b467d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","timestamp":"2019. április. 27. 08:57","title":"Szabó Győző egy időre visszatér a drogpokolba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szepesházi Péter a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta, utoljára a kommunista diktátorok törekedtek arra, hogy a bírói hatalmat szétválasztás helyett központosítsák.","shortLead":"Szepesházi Péter a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta, utoljára a kommunista diktátorok törekedtek arra...","id":"20190426_Leninhez_hasonlitotta_Kover_Laszlot_egy_volt_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc006397-db10-45af-805a-8da3c4d77401","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Leninhez_hasonlitotta_Kover_Laszlot_egy_volt_biro","timestamp":"2019. április. 26. 15:34","title":"Rákosihoz hasonlította Kövér Lászlót egy volt bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250 emberéletet követelő robbantásos merényleteket húsvétvasárnap. Közben kiderült, hogy egy razzia során a terroristák családjukkal együtt felrobbantották magukat.","shortLead":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250...","id":"20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d146a615-f63f-4f5f-9c39-581752164e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 27. 21:24","title":"Hat gyerek holttestére bukkantak a házban, amit lerohantak a srí lanka-i kommandósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"Népszava","category":"elet","description":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül csak 21 órával a balesete után műtöttek meg – írja a Népszava, amely szerint arról nem nyilatkozott a központ, hogy mi a vizsgálat célja, tárgya, határideje.","shortLead":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül...","id":"20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8249ed4-1f3e-473b-beee-9c6a1d4c8ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","timestamp":"2019. április. 27. 11:29","title":"A népegészségügyi központ vizsgálja a szemsérült kisfiú ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","shortLead":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","id":"20190427_autotolvaj_nagytarcsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b3e66-2370-4edf-a3f7-d8b80e44a867","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autotolvaj_nagytarcsa","timestamp":"2019. április. 27. 11:25","title":"Egy autóért mentek a rendőrök, négyet foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már valamennyi eurózóna-állam így döntött, fokozatosan eltűnnek a több mint 150 ezer forintot érő bankók. Az ok: az ötszázasokat előszeretettel használták a bűnözők.","shortLead":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már...","id":"20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107522cc-add7-4585-9e9d-69cef15d535e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:28","title":"Eltűnnek az 500 eurósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]