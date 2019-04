Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal jobb minőségben lehetne zenét hallgatni rajta.","shortLead":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal...","id":"20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b6336-1053-43b6-9e6c-4c3739000541","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. április. 26. 19:33","title":"Újdonsággal rukkolhat elő az Amazon – félhet a Spotify és az Apple is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka nyerte a Bajnokok Sorozata elnevezésű úszóviadal első versenyszámát.\r

\r

","shortLead":"Hosszú Katinka nyerte a Bajnokok Sorozata elnevezésű úszóviadal első versenyszámát.\r

\r

","id":"20190427_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hosszu_Katinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3518f19-9af6-4084-abf8-56740a98bdb5","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. április. 27. 16:07","title":"Történelmi győzelmet aratott Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni ellenük. A keresőcég szerint a legjobb megoldás a blokkolás. ","shortLead":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni...","id":"20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd48b-e679-4eca-a504-71ea94d5072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","timestamp":"2019. április. 27. 12:03","title":"Bezárják a kiskaput, amivel könnyen lophatták mások a Gmail-jelszavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el az utolsó lövések. ","shortLead":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el...","id":"201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1c68e-acdf-4f02-940f-ee3eba6820c2","keywords":null,"link":"/vilag/201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","timestamp":"2019. április. 27. 12:30","title":"Film lett egy kalandos berlini szökésből, de voltak még kalandosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","shortLead":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","id":"20190428_unokazos_csalok_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d0e9a-fd09-4889-97e3-722cceb4fcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_unokazos_csalok_rendorseg","timestamp":"2019. április. 28. 09:53","title":"Megvan, mi az „unokázás\"? Megint lebukott egy páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és a rendfenntartó erők között. A lövöldözés Sainthamaruthu településen robbant ki, ez e város nincs messze attól a Batticaloától, ahol a húsvétvasárnapi merényletek egyikében az iszlamisták vezetője követett el öngyilkos merényletet.","shortLead":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és...","id":"20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d711234-bff2-4c66-be0a-fdad9037f647","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","timestamp":"2019. április. 27. 07:52","title":"Véres tűzpárbaj volt Srí Lankán, elmaradnak a misék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]