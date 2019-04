Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","shortLead":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","id":"20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d86370-badb-41b5-a7b0-0f51f74dbbf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","timestamp":"2019. április. 30. 08:20","title":"Feketén működtetett, méregdrága idősotthonokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország vs. Olaszország.","shortLead":"Németország vs. Olaszország.","id":"20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df291593-c13d-4ac1-8765-64f162f70a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","timestamp":"2019. április. 29. 14:24","title":"Szép kis kergetőzést rendezett egy Porsche GT2 RS és egy Lamborghini Huracán a „Ringen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a456cb5-c9d4-47f2-8aa2-5569c441d574","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összességében 45 perccel hosszabb lett, mint az eredeti.



","shortLead":"Összességében 45 perccel hosszabb lett, mint az eredeti.



","id":"20190429_Minisorozatta_vagta_Tarantino_az_Aljas_nyolcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a456cb5-c9d4-47f2-8aa2-5569c441d574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e61e4f-4294-4969-bf42-a354cb5e0672","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minisorozatta_vagta_Tarantino_az_Aljas_nyolcast","timestamp":"2019. április. 29. 10:12","title":"Minisorozattá vágta Tarantino az Aljas nyolcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar szakaszon hiányzott eddig az M15-ös jelű pályarész az M1-es és a határ között.","shortLead":"A magyar szakaszon hiányzott eddig az M15-ös jelű pályarész az M1-es és a határ között.","id":"20190430_m51_autopalya_budapest_pozsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff71a0c4-42d4-42ca-b38b-be4d0e84b1de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_m51_autopalya_budapest_pozsony","timestamp":"2019. április. 30. 12:21","title":"Hamarosan kész a Budapest–Pozsony–Prága-autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések kiadását, most feljelentést tettek.","shortLead":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések...","id":"20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912ee04-fe13-49b0-8a00-9da7a10c9039","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Feljelentést tesz a hódmezővásárhelyi Fidesz az informatikai szerződések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert szerint csak egy félreértés volt szó, és tagadják, hogy leköpték volna a nőt. ","shortLead":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert...","id":"20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ed4f6-8eae-4567-8bd4-64a086007168","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","timestamp":"2019. április. 29. 09:39","title":"Egy amerikai DJ szerint inzultálták a Szimpla Kert kidobói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság kategóriában az a tényfeltáró nemzetközi összefogás nyert, amelynek a HVG is a tagja. A hét szerkesztőségből álló csapat nevében kollégánk, Gergely Márton mondta el a köszönőbeszédet.","shortLead":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság...","id":"20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa9a9d7-072f-4ee5-a998-1f0f0a094e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","timestamp":"2019. április. 30. 10:41","title":"Díjat kapott a HVG a bécsi parlamentben, Orbánnak is megköszöntük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]