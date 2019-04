Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6daff110-8341-4756-897c-a47bce8da9e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon hétfői nyitómérkőzésén 5-1-re kaptak ki a dél-koreai együttestől.\r

","shortLead":"A nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon hétfői nyitómérkőzésén 5-1-re kaptak ki a dél-koreai együttestől.\r

","id":"20190429_Elso_meccsen_kikapott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6daff110-8341-4756-897c-a47bce8da9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c80a7de-20f2-4852-9abb-14e06fb575db","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Elso_meccsen_kikapott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2019. április. 29. 11:07","title":"Első meccsén kikapott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó pózban majszol el egy banánt.","shortLead":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó...","id":"20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb9402-47bb-4a37-bcf3-b5fd1deb9f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 30. 08:13","title":"Banánevő tüntetők tiltakoztak a varsói Nemzeti Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert úgy gondolják, hogy Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kijelentése után téved a képviselő, a pártja és az ellenzék is, ha azt hiszik, ilyen eset következmények nélkül maradhat.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert...","id":"20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4ce4c-d1b7-4974-8b12-f357f09518a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 12:36","title":"Országos kampányt indít a Fidesz Bangóné patkányozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"A Fideszt legyőzni már gyerekjáték lesz, ha kellő éberséggel és összefogással saját oldalunkon rámutatunk Orbán embereire.","shortLead":"A Fideszt legyőzni már gyerekjáték lesz, ha kellő éberséggel és összefogással saját oldalunkon rámutatunk Orbán...","id":"20190429_Cegledi_Lebuktak_a_fideszes_teglak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fc0ac6-2039-4b78-b675-ad5fb42cd42e","keywords":null,"link":"/velemeny/20190429_Cegledi_Lebuktak_a_fideszes_teglak","timestamp":"2019. április. 29. 16:15","title":"Ceglédi: Lebuktak a fideszes téglák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át a mutyigyanús parkolási ügyet. Ahogy a legutóbbi közgyűlésen is, most is a helyzet megváltoztatása ellen szavazott a Fidesz. Ezúttal az MSZP-vel együtt.","shortLead":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át...","id":"20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905558a-76e0-4d9c-81fd-85d6a1f2ff60","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 14:46","title":"Zuglóban Fidesz-MSZP-koalíció alakult Karácsony Gergely parkolási javaslata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","shortLead":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","id":"20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c918dd5-0e78-43f5-aa26-5ba5e120b48e","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","timestamp":"2019. április. 30. 06:21","title":"Timmermans leidiótázta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]