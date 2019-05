Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","id":"20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9f381-d5f7-411d-8be1-804a6e930c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 03. 08:21","title":"Az autó, aminek egyetlen extrája 110 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","shortLead":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","id":"20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b960d2-d10c-4df5-8dfc-a2de907ec797","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. május. 02. 19:05","title":"Tovább nőtt a christchurchi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","shortLead":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","id":"20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6be20-0cb0-4592-9be7-960950a7e768","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","timestamp":"2019. május. 03. 15:12","title":"Az osztrák kancellár és bajor miniszterelnök is ellenzi Orbán ötletét, hogy fogjanak össze a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes parancsnokát, Szuthida Tidzsait véve feleségül – közölte a királyi udvar.","shortLead":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes...","id":"20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c5cd27-4b92-462a-b1ee-d73b18ed0c3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","timestamp":"2019. május. 02. 05:56","title":"Tábornokával házasodott össze a thai király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","id":"20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c67004-d205-467a-94b9-362675fddffa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","timestamp":"2019. május. 02. 07:12","title":"Magas lehet az ólomtartalma a csapvíznek a régi budapesti házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és mit ne. A hatalmi játszmák kialakulását úgy tudjuk elkerülni, ha segítünk nekik megérteni, miért is kérjük őket.","shortLead":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és...","id":"20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be0eef-6c33-471b-9572-260c0ac7c383","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","timestamp":"2019. május. 02. 13:15","title":"Ezért fontos megindokolni a kéréseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]