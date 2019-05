Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","shortLead":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","id":"20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffb59f-af79-452c-81b7-d9b0ac976b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","timestamp":"2019. május. 02. 12:55","title":"Mégis ki kellett volna zárni Gyárfás ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","shortLead":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","id":"20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7c18d-01fe-4614-82e2-8e661eec2558","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","timestamp":"2019. május. 02. 18:31","title":"Majdnem húsz éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b584d61d-79f8-4d9a-8f85-262fbd70fd6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyi a valóságtartalma, mint \"csokiban a mogyoró\" – mondta maga Takács Bence arról, hogy tőle származott volna Orbán elhíresült zöld inge. Nem tudjuk, milyen minőségű (vagyis mennyi mogyorót tartalmazó) csokikhoz van szokva, de ezek szerint silányhoz, mert a hasonlattal regélte el, hogy bár \"zöld inges csávóként\" emlegetik, ennek csekély a valóságalapja.","shortLead":"Annyi a valóságtartalma, mint \"csokiban a mogyoró\" – mondta maga Takács Bence arról, hogy tőle származott volna Orbán...","id":"20190503_Orbant_istenitve_cafolta_a_zold_ing_legendajat_maga_a_Tv2hoz_igazolt_zold_inges_csavo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b584d61d-79f8-4d9a-8f85-262fbd70fd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648b8933-7f8d-4788-8d38-8a338e3047ce","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Orbant_istenitve_cafolta_a_zold_ing_legendajat_maga_a_Tv2hoz_igazolt_zold_inges_csavo","timestamp":"2019. május. 03. 11:27","title":"Orbánt istenítve cáfolta a zöld ing legendáját a Tv2 új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi szerint feljelentést kapott a nyakába.



","shortLead":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi...","id":"20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8bf3b3-fede-4ff2-acec-c92ed663363c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"24.hu: Újabb Fidesz-közeli feljelentés Szegeden, Botka egy lehetséges kihívója a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember a helyszínen meghalt.","shortLead":"Egy ember a helyszínen meghalt.","id":"20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714de035-d857-4680-84b6-6ecde395beb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","timestamp":"2019. május. 02. 13:33","title":"Tragédia az M2-esen: frontálisan ütközött autó és kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek a fenntarthatóságra, és minél kevésbé szorongjanak a klímaváltozástól, háborúktól, migrációtól? Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. És nem is gondoljuk, hogy apróságok is hasznosak lehetnek.","shortLead":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek...","id":"20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd6b17-dae8-4cf9-93de-a15f1ba26cae","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","timestamp":"2019. május. 03. 11:25","title":"A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondok voltak a szervezéssel.","shortLead":"Gondok voltak a szervezéssel.","id":"20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8462de4-16d3-4958-9269-29ec543225f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Nem lesz idén Dunai Regatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]