A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott az olasz miniszterelnök-helyettesnek, bár nem sírt a vállán. Orbán annyira egyszerűen fogalmazott néhol, hogy ő maga is azt mondta, „elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek”.

Salvinit Európa legfontosabb emberének tartja Orbán, amiről most azt mondta, „ez nem udvariasság, több annál”. Európában azt látja, sokan tiszteletlen, erős, durva kifejezéseket használnak más vezetőkre, ezt Orbán sértőnek tartja; utalt arra, hogy a bajor CSU nem nézte jó szemmel, hogy Orbán Salvinivel parolázott.

Az európai politika rossz irányba tart, e mögött a frusztráció van. Nem véletlenül járnak ebben élen a németek.

Korábban a németek kimértek voltak, mára ezt maguk mögött hagyták, és erkölcstelenek lettek – elmélkedett Orbán, majd hosszan magyarázta, miért a legfontosabb ember Salvini a kontinensen. „Szöget vert a bevándorláspártiak koporsójába, bebizonyította, hogy ezek a politikusok hazudnak.”

Szeretem az újonnan érkezőket, mondta Orbán, de itt nem a menekültekre, hanem az újfajta politikusokra értette. „Van ebben valami megható.” Örül a politikába belépő új szereplőknek, Magyarországon is, mondta, bár azt nem tette hozzá, kire gondol. Azért is méltatta Salvinit, mert új nyelvet beszél szerinte, nem „brüsszeliül” mondja, amit. „Ebből kellene nyelvvizsgázni, ha valamiből, nekem is évekbe tellett, hogy megértsem, mit akarnak mondani Brüsszelben.”

Kiderült, Orbán panaszkodott is Salvininek, „de azt nem mondom, hogy kisírtam magam”. Mindenféle marhaságra van pénz – mondta, de szerinte a határkerítésre nincs. (Az nem igaz, hogy nem fizetne a közösség, kapnánk pénzt az EU-tól, csak épp Orbán helyette inkább kampányol – a szerk.) A magyar kormányfő azt mondta, nem az európai pártok a fontosak, hanem az, hogy ki az Európai Bizottság elnöke, ki az Európai Tanács elnöke.

Másodlagosnak tartom, melyik pártcsaládhoz tartozom.

Hozzátette, azért szorgalmazza, hogy a belügyminiszterek tanácsához kerüljön a menekültügy, mert ők a politika helyett a valósággal foglalkoznak. „Brüsszel nem tudja, mi az a migráns. Nem láttak még ilyet.” Kampányban a diplomácia nem lényegtelen, de másodlagos – így vezette fel azt a témát Orbán, hogy a németek, a „mafla németek” szerinte „szabadulni akarnak a menekültektől”.

A kormányfő szerint „aki szakította, az szagolja”, Orbán úgy fogalmazott, a menekülteket nem szétosztani kell, hanem hazavinni. „Elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek, de a magyarok fontos választás előtt állnak.” Macron korábban azt mondta, kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből, erre Orbán azt mondta, ehhez meg kellene változtatni az alapvető szabályokat. „Üzenem, nem fog menni.”

A magyar miniszterelnök nemrég Kínában járt, amit sikerként értékelt, örül, ha Kína felemelkedik. „Óriási siker, mert egy világtörténelmi vállalkozásba fogtunk, amikor arra vállalkoztunk, összekötjük Kínát és Európát.” Ezzel a miniszterelnök a Budapest–Belgrád-vasútvonalra is utalt, ami egyébként valószínűleg soha nem fog megtérülni beruházásként. Szijjártó korábban elmagyarázta, miért lesz nekünk jó a 750 milliárdos kínai vasútvonal. A megtérülésről azt mondta, ők nem üzletemberek, ez nem két nap alatt térül meg. A lényeg szerinte az, hogy a szállítmány hazánkon keresztül haladjon. „Nem az a kérdés, hogy megtérül-e, hanem az, hogy mekkora hasznot termelünk.”

Aki ebből kimarad, lemarad. Magyarország kormánya ne legyen balek – mondta, miért kereskedik Magyarország Kínával és a keleti autokrata országokkal.

Orbán szerinte a legnagyobb előnyünk a földrajzi fekvésünk, miután Trianon után „Magyarország összezsugorodott”.

Májusban Orbán Washingtonba megy, meghívta Donald Trump, erről a kormányfő azt mondta, Amerika is, Magyarország is veszélynek látja a migrációt, a megbeszélés fő témája is ez lesz. „Persze, lesznek gazdasági kérdések is.” Pénzről, migrációról, gazdaságról lesz szó – összegezte Orbán.