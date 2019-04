Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9a5938d-e935-4d18-a2b6-e3238c9b8b3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez az osztrák és a szlovén autópálya-kezelő társaságokkal kötött megállapodást a Magyar Közút. ","shortLead":"Ehhez az osztrák és a szlovén autópálya-kezelő társaságokkal kötött megállapodást a Magyar Közút. ","id":"20190408_A_Magyar_Kozut_is_megkezdte_a_felkeszulest_az_onvezeto_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9a5938d-e935-4d18-a2b6-e3238c9b8b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2294a87-b56f-48a5-b78a-e6bea2227cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_A_Magyar_Kozut_is_megkezdte_a_felkeszulest_az_onvezeto_autokra","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"A Magyar Közút is megkezdte a felkészülést az önvezető autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980e1122-7729-4687-a6b6-aec4f2c7e430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napi 24 órában elérhető, mobiltelefonokra szakosodott ügyfélszolgálatot indít Magyarországon a Samsung. A Galaxy eszközök tulajdonosai mától hívhatják a 06-80-SAMSUNG telefonszámot.","shortLead":"Napi 24 órában elérhető, mobiltelefonokra szakosodott ügyfélszolgálatot indít Magyarországon a Samsung. A Galaxy...","id":"20190408_samsung_telefonos_ugyfelszolgalat_telefonszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=980e1122-7729-4687-a6b6-aec4f2c7e430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f01407-fe54-4ff6-bf69-6819f8d9415f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_samsung_telefonos_ugyfelszolgalat_telefonszama","timestamp":"2019. április. 08. 10:35","title":"Ha Samsung mobilja van, jegyezze meg ezt az ingyenes telefonszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","shortLead":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","id":"20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6adf3b-7b6a-44a1-ab1a-8279180bc3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","timestamp":"2019. április. 07. 15:44","title":"Leomlott egy híd, két autó a folyóba zuhant Brazíiában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683d39cd-501c-49db-b19c-6b7a898a6f8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset tegnap történt Jákfán.","shortLead":"Az eset tegnap történt Jákfán.","id":"20190409_jakfa_elektromos_auto_tuz_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683d39cd-501c-49db-b19c-6b7a898a6f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4042dd62-c70f-4f0f-b581-6f2d8f39c0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_jakfa_elektromos_auto_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. április. 09. 14:22","title":"Kigyulladt egy elektromos autó töltés közben Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Ferencváros viszont hátrányból várja a folytatást: a 29-26-ra kikapott az orosz Rosztov-Dontól Érden.","shortLead":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első...","id":"20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25ab7-fbfc-49f8-a028-bb83e842b529","keywords":null,"link":"/sport/20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 07. 18:46","title":"Kézilabda-BL: előnyben a Győr, nehéz helyzetben a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","shortLead":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","id":"20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923faba-ffbf-43c0-b351-ecddb91d0514","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","timestamp":"2019. április. 09. 07:41","title":"Mészáros Lőrinc cége vette meg Csányiék golfklubját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","shortLead":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","id":"20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a82c6-7ee2-4836-8691-8b0bf3f80813","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 08. 05:16","title":"Meleg, de helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

\r

","shortLead":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

\r

","id":"20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf02df88-f21b-4f8c-aa01-b8ad4e0e4014","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","timestamp":"2019. április. 08. 11:22","title":"Komoly: kamion és erdő is ég az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]