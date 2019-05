Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e3e237-4073-4db1-8160-db17727048f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feléled a tetszhalálból a HTC: nemcsak egy újabb blockchain mobillal, hanem különleges, kijelzős 5G wifi routerrel is készül piacra lépni.","shortLead":"Feléled a tetszhalálból a HTC: nemcsak egy újabb blockchain mobillal, hanem különleges, kijelzős 5G wifi routerrel is...","id":"20190507_htc_blockchain_mobil_2019_5g_wifi_router","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e3e237-4073-4db1-8160-db17727048f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26078918-578b-4790-8e49-04a5d8f56289","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_htc_blockchain_mobil_2019_5g_wifi_router","timestamp":"2019. május. 07. 10:03","title":"Még ne temessük a HTC-t, idén érdekes telefonnal állhat elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is felvet.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is...","id":"20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3b95b-e8a4-4293-bf60-5297a83f79b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","timestamp":"2019. május. 07. 06:10","title":"Nem adta ki Trump adóbevallását a pénzügyminisztérium, be is szólt a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról a negyedik lett a vizsgált 24 országból.","shortLead":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról...","id":"20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c859ba-888e-4025-bac4-6489bbe085e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","timestamp":"2019. május. 07. 13:34","title":"0,8 százalék az elektromos és hibrid autók aránya összesen Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","shortLead":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","id":"20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34eb65d-9b9c-4e4e-bbb6-ba905e34a525","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","timestamp":"2019. május. 07. 11:21","title":"Itthon is beárazták a Mercedes első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","id":"20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f14cf92-847e-4190-a74f-ed5351a229d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","timestamp":"2019. május. 07. 15:10","title":"Az EBRD igazgatósági tagja lesz Barcza György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. De milyen az ébredés? A pályájuk elején járó fiatal startup vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki...","id":"20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6314bcb0-9d07-427b-8a36-4493b570148b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","timestamp":"2019. május. 08. 14:20","title":"„Ezt sokáig nem lehet bírni, de a húszas éveimbe belefér”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]