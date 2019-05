Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","shortLead":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","id":"20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f8ae-1564-40ec-8424-ecd20ed8d72f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","timestamp":"2019. május. 09. 13:55","title":"Felébredt az altatásból Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal (SSJ-100) korábban is sok gond volt, s az utóbbi napokban is több gép indult hibák miatt késéssel, illetve maradt a földön.","shortLead":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal...","id":"20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c3082-12db-4c56-8833-15ea95ecf01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 08. 16:56","title":"Sok a baj az orosz SuperJetekkel – ilyen gép járt szerencsétlenül Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat, illetve hogy a szerződéses alkalmazottakat véglegesítsék. Ezzel pontosan szembemennek Macron elnök reformjaival. Maga a sztrájk ezért az új közszolgálati törvény ellen is irányul.","shortLead":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat...","id":"20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b55192-0f09-4c45-8747-9d7964ec6e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","timestamp":"2019. május. 09. 16:27","title":"Igazi \"Vészhelyzet\" a traumatológián – sztrájk a francia kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta az NVB által kirótt egyik szankciót a Tv2. A ciki kötelezettséget néhány bakival kipipáló Andor Éva szembetűnően kevésbé lelkesen mondta kamerába a \"már megint kampányoltunk\"-önvallomást, mint tavaly az „én Orbán Viktorra szavazok!” buzdítást. Hogy ne sikkadjon el ilyen egyszerűen mutatjuk a videót, jelenleg ez jár, ha totális propagandát tolnak egy papíron hírműsornak számító műsorban.","shortLead":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta...","id":"20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc049c5-41c9-46df-afb9-b87f670e57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","timestamp":"2019. május. 10. 07:53","title":"Ilyen simán megúszta a Tv2 a patkányozós Fidesz-propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20190509_esos_huvos_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae8efe-9d39-4666-a785-3e22b11b8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_esos_huvos_idojaras","timestamp":"2019. május. 09. 05:13","title":"Itt egy újabb esős, hűvös májusi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 százalékos emelkedést érzékelt egy év alatt a Privátbankár.hu, amely minden hónapban elvégez egy tesztbevásárlást. Főleg a zöldségek drágultak.","shortLead":"Több mint 4 százalékos emelkedést érzékelt egy év alatt a Privátbankár.hu, amely minden hónapban elvégez...","id":"20190508_Meg_sosem_volt_ilyen_draga_elmenni_bevasarolni_ketszeresegre_dragult_a_krumpli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a84e3a7-fa00-45d0-b35e-a51a9f681223","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meg_sosem_volt_ilyen_draga_elmenni_bevasarolni_ketszeresegre_dragult_a_krumpli","timestamp":"2019. május. 08. 16:05","title":"Még sosem volt ilyen drága a bevásárlás, a krumpli kétszeresére drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]