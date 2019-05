Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közelálló személyek befolyásolni kívánták a szerdai dél-afrikai parlamenti választás kimenetelét, és azon dolgoztak, hogy javítsák a kormányzó ANC eredményét. Erről a The Guardian számolt be, helyi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közelálló személyek befolyásolni kívánták a szerdai dél-afrikai parlamenti...","id":"20190508_Az_oroszok_DelAfrikaban_is_befolyasolni_akartak_a_valasztas_kimenetelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7376b-a060-4627-8cd2-203182565f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Az_oroszok_DelAfrikaban_is_befolyasolni_akartak_a_valasztas_kimenetelet","timestamp":"2019. május. 08. 20:26","title":"Az oroszok Dél-Afrikában is befolyásolni akarták a választás kimenetelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a03381-2e01-4460-8958-30e8dd2a1fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EP-választás miatt is sürgős a helyzet.","shortLead":"Az EP-választás miatt is sürgős a helyzet.","id":"20190510_Zuckerberg_Macronnal_tanacskozik_fake_newsugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a03381-2e01-4460-8958-30e8dd2a1fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87402be-db29-4ca8-b7a1-1e2fde698812","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Zuckerberg_Macronnal_tanacskozik_fake_newsugyben","timestamp":"2019. május. 10. 14:28","title":"Zuckerberg Macronnal tanácskozik fake news ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak a közmunkától megfosztott nő részére.

","shortLead":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak...","id":"20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d3909-3833-4c11-b22e-7f4a18b7f43a","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","timestamp":"2019. május. 10. 17:45","title":"Hajléktalan nő nyert pert másodfokon a fővárosi Kormányhivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715c3c1-9434-43b4-b6cf-74bffc728f7b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kallos Bea Bar huszonegy hónapon át naplózta mobiltelefonnal Tel-Avivot. Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol együtt és egyszerre van jelen a múlt és a jövő. Huszonegy hónap után még erős a turista életérzés, minden új, izgalmas és szokatlan a Budapesthez szokott szemnek, még ha olykor-olykor egy-egy ismerős forma, arc vagy néhány magyar szó jön is szembe az utcán. A huszonegy hónap képei közül mutatunk be néhányat. ","shortLead":"Kallos Bea Bar huszonegy hónapon át naplózta mobiltelefonnal Tel-Avivot. Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol...","id":"20190509_White_City_Journal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a715c3c1-9434-43b4-b6cf-74bffc728f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785e300-a7f7-4dac-81c9-7207dc168ca6","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190509_White_City_Journal","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Tel-Avivban is magyar szó jön szembe az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is kezdett. ","shortLead":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is...","id":"20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eaa92e-b208-4a5b-acac-751d4ef65501","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","timestamp":"2019. május. 10. 10:09","title":"Szijjártó: Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők még januárban felnőtt tanulókat vettek át, emiatt huszonnyolcan nem is érettségizhetnek most. A visszavont engedélyű iskola korábban biztonsági őrök és vadászvizsgára készülők képzésével foglalkozott.","shortLead":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők...","id":"20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd8ee85-5b75-4312-87ee-0c363b77331f","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","timestamp":"2019. május. 09. 11:32","title":"Érettségi botrány Békéscsabán: az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hétfőn mégsem vizsgázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]