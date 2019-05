Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján 27-25-re legyőzte a francia Metz csapatát.","shortLead":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp...","id":"20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530ab55-6a26-4a4e-93e0-d95999840b92","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2019. május. 11. 19:55","title":"A Rosztov-Donnal játszik a Győr a BL-trófeáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","shortLead":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","id":"20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f1d48c-c057-4612-bb8a-91940d229ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","timestamp":"2019. május. 11. 17:08","title":"Kelet-ázsiai üzleti oktatási központ lesz a Szegedi Tudományegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","shortLead":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","id":"20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a144bf09-3174-43c7-ad6a-4e861a0fd7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","timestamp":"2019. május. 12. 09:28","title":"Inkább gyalogolnak, de nem akarnak új autókat venni a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","shortLead":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","id":"20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9ee66-ff7f-4eac-8dd8-40b981beec61","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Szenátorok kérik Trumptól, hogy tegye szóvá a magyar demokrácia leépítését, amikor Orbánnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump az újraválasztásáért küzd - figyelmeztet a Bloomberg üzleti hírügynökség. Mire számíthat így a Trump elnökkel a hét elején találkozó, a kínaiakkal egyre szorosabban együttműködő magyar kormányfő? ","shortLead":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump...","id":"20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad1a02-0b9e-462c-95b6-d48718573b0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","timestamp":"2019. május. 12. 09:47","title":"A Pekinggel üzletelő Orbán pont a kínai-amerikai kereskedelmi háború csúcsán találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]