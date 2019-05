Ha egyszer leépíti a demokráciát, homogén európai államról beszél, szögesdrótot emelt a határra, és magára haragította a teljes Európai Uniót, miért fogadja őt Donald Trump a Fehér Házban?

Ezt a kérdést teszi fel Orbán Viktorról mai elemzésében a CNN. A hírügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő kormánytagok szerint a látogatás nyilvánvaló oka az amerikai adminisztráció egyre növekvő figyelme a régió felé, ahol Oroszország és Kína is egyre nagyobb befolyást szerzett az utóbbi időben. A fogadtatás azonban nem jelenti azt, hogy Washington ne lenne tisztában a magyarországi jogállamiság problémáival.

„Biztosíthatom, hogy ezeket az ügyeket mind megtárgyaltuk a magyar féllel” – mondta az újságírónak egy magas rangú kormányzati forrás. „A hétfői találkozó célja, hogy erősítse a köteléket két NATO-szövetséges között, és nem feltétlenül az, hogy minden bilaterális kérdést megvitassanak – az elmúlt két évben amúgy is folyamatosan ezt tesszük” – mondta. Ugyanakkor a CNN információi szerint Trumpot több tanácsadója is arra figyelmeztette, hogy ne tűnjön túl bizalmaskodónak Orbánnal, mert a meleg fogadtatás hátráltatná a kormányzati törekvéseket, hogy tisztes távolságban tartsák maguktól a magyar miniszterelnököt. A cikk emlékeztet arra is, hogy Orbánt sem George W. Bush, sem pedig Barack Obama elnöksége ideje alatt nem fogadták, és akkor is csak Dick Cheney alelnökkel találkozott, amikor 2001-ben utoljára a Fehér Házban járt.

Trump viszont már régóta figyeli Orbánt, különösen a bevándorlás elleni harcát.

Az érdeklődés ellenére mégsem várják tárt karokkal Washingtonban, ennek jele az is, hogy hiába volt ő az első miniszterelnök, aki már az elnökválasztási kampányban kiállt Trump mellett, és hiába lobbizott már évek óta találkozóért a magyar fél, csak most, utolsóként kerül rá sor a közép-európai országok vezetői közül. A késésnek a CNN szerint az is oka, hogy az USA szeretné rávenni a magyar kormányt, ne rombolja tovább a demokráciát, erre pedig az alacsonyabb szintű találkozókon mindig kitérnek. Nem volt ez máshogy Mike Pompeo külügyminiszter budapesti látogatásán sem.

A CNN külön megemlíti David Cornstein budapesti amerikai nagykövetet, aki a The Atlanticnak azt mondta, hogy „Trump nagyon szeretne abban a helyzetben lenni, mint Orbán”. A komment állítólag a Fehér Ház hivatalnokainak is feltűnt, akik később azt állították, hogy azt kiragadták a szövegkörnyezetből.

