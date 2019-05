A Nyugat-Dunántúlra, valamint Somogy és Veszprém megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a nagy szél miatt. A Dunántúl többi részén, valamint az Észak-Alföldön, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A következő néhány órára szóló másodfokú riasztás most Sopron és a Balaton között van érvényben, elsőfokú riasztást pedig a Dunántúl nyugati és középső részére, valamint Borsod megye keleti felére adtak ki.

A nyugati határnál a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t, ahol pedig elsőfokú a figyelmeztetés, ott 70 km/h fölött lehet a szél.

Eső is várható: Baranya, Zala és Vas megyére emiatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést, ezeken a helyeken 24 óra alatt 20 milliméternél is több csapadék hullhat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt írta, hogy főleg Somogyban és Zalában adnak sok munkát a tűzoltóknak a fakidőlések. Marcaliban vezetékre zuhant egy vastag ág, amelyet a város hivatásos egysége darabolt fel. Kéthelyen, a Balaton utcában egy kerítésre dőlt fa eltávolításán dolgoznak. Surdra ugyancsak kidőlt fához riasztották a tűzoltókat. Muraszemenyén a főútról, míg Murakeresztúron a vasúti sínekről távolítottak el fatörzseket - olvasható a közleményben.