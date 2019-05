Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány "minden eszközzel fel fog lépni a Facebook véleménydiktatúrája ellen". Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány "minden eszközzel fel fog lépni a Facebook véleménydiktatúrája ellen". 2019. május. 16. 07:17 Félelmetes – mondta a Fidesz-közeli médiaalapítvány vezetője a Facebook Mediaworks-tiltásáról

Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították 2019. május. 15. 14:52 Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült

A Terror Háza Múzeum főigazgatója az intézményben rendezett Németkérdés újra? című konferencián beszélt. A Terror Háza Múzeum főigazgatója az intézményben rendezett Németkérdés újra? című konferencián beszélt. 2019. május. 15. 14:50 Schmidt Mária: Merkel NDK-t csinált Németországból

Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG. 2019. május. 16. 14:59 Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?

Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Egészen addig, amíg az MS-RT tuningcsapat kezelésbe nem veszi. 2019. május. 14. 17:50 Ki mondta, hogy minden futárautónak unalmasnak kell lennie? A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini villanyszámláját is szívesen kifizeti.

\r

A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini villanyszámláját is szívesen kifizeti. 2019. május. 15. 12:51 Konrad atya furgonnal járja a várost, és önkényesen visszakapcsojta az áramot a szegények házában

Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk őket: helyreállt a világ rendje. 2019. május. 16. 13:30 A Vatikánban kóser a HVG címlapja, a Facebookon nem

„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem múlik el magától. Ahogy azt is, hogy mi, férfiak nem szemérmesek, hanem inkább felelőtlenek vagyunk, amikor nem figyelünk magunkra, és nem kérünk időben segítséget". Egy prosztatagyulladás és egy gyógyulás története.

„Hosszas kálvária után ma már pontosan tudom, hogy a prosztatagyulladás nagyon makacs és kellemetlen dolog, ami nem múlik el magától. Ahogy azt is, hogy mi, férfiak nem szemérmesek, hanem inkább felelőtlenek vagyunk, amikor nem figyelünk magunkra, és nem kérünk időben segítséget". Egy prosztatagyulladás és egy gyógyulás története. 2019. május. 15. 10:30 Te irányíts, ne a prosztatagyulladásod!