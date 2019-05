Vonat tetejére mászott, súlyosan megégett egy fiú a Rákosrendezői pályaudvaron

Súlyosan megégett egy 15 éves fiú februárban a Rákosrendezői Pályaudvaron, miután felmászott egy vonat tetejére a barátaival, és áramütés érte – számolt be az RTL Klub Fókusz című műsora.

A 15 éves Baráth Attila iskola után a barátaival ment a pályaudvarra, ahol a társaival felmásztak egy vonat tetejére, majd a barátai csak egy csattanást hallottak, és látták, hogy a fiú teste lángol. Egy barátja húzta le a testét a vagonról, majd elkezdték oltani az égő ruháit, és hívták a mentőket.

A fiú testének 40 százaléka megégett, a talpán keresztül a lába, a felsőteste, a nyaka, de még az arca, ugyanis áthúzott rajta az áram.

A fiú RTL Klubnak nyilatkozó orvosai azt mondták, Baráth Attilának szerencséje volt, ugyanis bár a 40 százalék egy nagy felület, hasonló baleseteknél az áldozatok testének 60-70 százaléka is meg szokott égni, és sok esetben a végtagjukat is amputálni kell. Ha a test mintegy másfél méteren belülre kerül, akkor áthúz rajta az áram, mert az ember szervezete bekapcsolódik az áramkörbe. Amilyen szervekkel az áram találkozik, azok károsodnak, emellett pedig ruhatűz is keletkezik.

A fiút nemrég engedték ki a kórházból, most pedig a csatornának is nyilatkozott. "Csak valamiért gondoltam egyet és felmásztam és az áram mögöttem elhúzott a vagonból meg a lábamba. A cipő az szétdurrant, és úgy felfele jöttek a lángok" - mesélte, hozzátéve, hogy máig álmodik a balesettel, és arra sem tud választ adni, hogy miért mászott fel a vagonra. Azt is tudja, hogy a barátainak sokat köszönhet, ugyanis ők értesítették a mentőket és a rendőröket.

Hasonló eseteknél, ha a balesetet követő hat órán belül kórházba szállítják a sérültet, akkor viszonylag jók a túlélés esélyei. Jelenleg évente 4-5 ilyen eset történik Magyarországon, az áldozatokkal egy pszichiáterekből, pszichológusokból és szociális munkásból álló rehabilitációs csoport foglalkozik a Bethesda Kórház Égési Intenzív Osztályán.