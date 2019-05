Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","shortLead":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","id":"20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713f32f4-ce6d-4bbd-9dd1-1f44029e7ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","timestamp":"2019. május. 13. 09:03","title":"Videó: néhány másodperc alatt 11-szer csapott a villám ugyanoda Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít szolgálatot.","shortLead":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít...","id":"20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d1e0b-d156-4929-ab42-0af26468c49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","timestamp":"2019. május. 13. 09:23","title":"Hivatalos: jövő héten jön a hibridként is támadó új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","shortLead":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","id":"20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73822-55ce-4506-a1b4-b2f69c45091b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","timestamp":"2019. május. 12. 15:55","title":"Kásler: A tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Pétertől és Kész Zoltántól azt kérdezték hétfőn washingtoni tárgyalópartnereik, hogy ha Orbán Viktor aláír velük egy megállapodást, akkor azt betartja-e. ","shortLead":"Márki-Zay Pétertől és Kész Zoltántól azt kérdezték hétfőn washingtoni tárgyalópartnereik, hogy ha Orbán Viktor aláír...","id":"20190514_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d689d-ff18-41d5-8d95-d78fa0dfafe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","timestamp":"2019. május. 14. 09:26","title":"Márki-Zay Pétertől megkérdezték az amerikaiak, hogy bízhatnak-e Orbánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az unión belüli hívások ára eddig háromszorosa volt a belföldi hívásokénak, szerdától ez megváltozik. ","shortLead":"Az unión belüli hívások ára eddig háromszorosa volt a belföldi hívásokénak, szerdától ez megváltozik. ","id":"20190513_Gyakran_telefonal_mas_EUorszagba_Van_egy_jo_hirunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272acffd-8cb0-400c-acc2-bb24ff9c8911","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Gyakran_telefonal_mas_EUorszagba_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2019. május. 13. 15:50","title":"Gyakran telefonál más EU-országba? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38040be4-d686-4c7c-ba4d-7c9fb099619b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tud a napi 9-10 órát dolgozó, leterhelt felnőtt megújulni, a mindennapoktól eltérő feladatokra készen állni, képességeit fejleszteni, netán hivatása mellé izgalmas hobbit, sportot kipróbálni? ","shortLead":"Hogyan tud a napi 9-10 órát dolgozó, leterhelt felnőtt megújulni, a mindennapoktól eltérő feladatokra készen állni...","id":"20190514_Ne_higgye_el_hogy_nem_lehet_megujulni_9_tipp_batraknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38040be4-d686-4c7c-ba4d-7c9fb099619b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb80ac73-e5f1-474c-97d1-2ec005de9989","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190514_Ne_higgye_el_hogy_nem_lehet_megujulni_9_tipp_batraknak","timestamp":"2019. május. 14. 12:15","title":"Ne higgye el, hogy nem lehet megújulni! 9 tipp bátraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új arisztokrácia és a milliárdos topsportolók újabb önigazolása. Egy sor régi nagy márkának egyszerűen a fennmaradása múlik az ilyen méregdrága, divat SUV-ken.","shortLead":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új...","id":"20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5101ac7-c70b-4a6c-b107-e3074a0c4322","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","timestamp":"2019. május. 12. 14:00","title":"Kipróbáltuk Ronaldo családi autóját – ilyen a 110 milliós Rolls-Royce Cullinan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]