[{"available":true,"c_guid":"53a26bbd-915d-4d89-90e7-fe520ee34e06","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbánt a Fehér Ház ajtajában várta Trump.","shortLead":"Orbánt a Fehér Ház ajtajában várta Trump.","id":"20190513_Videon_ahogy_Orban_szeles_mosollyal_kezet_fog_Trumppal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a26bbd-915d-4d89-90e7-fe520ee34e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57966576-e5f1-4cf9-8809-9e0cbe15080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Videon_ahogy_Orban_szeles_mosollyal_kezet_fog_Trumppal","timestamp":"2019. május. 13. 20:29","title":"Videón, ahogy Orbán széles mosollyal kezet fog Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak elemzése. ","shortLead":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak...","id":"20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1716b5-264e-495c-ba76-412415b30806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","timestamp":"2019. május. 13. 21:40","title":"Hallott már holdrengésről? A zsugorodás okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport.","shortLead":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével...","id":"20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2642c055-492b-4d49-8d1b-ca7275e53492","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 13. 09:56","title":"3 milliárdot elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","shortLead":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","id":"20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfffd38-fee6-43cb-afc5-ada55b628dab","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","timestamp":"2019. május. 13. 10:05","title":"Lemezek harca: Hodor Szegeden DJ-zett a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e1b57-7f80-4f8e-a69f-943ad970ba94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül kétmillió fecske hiányzik Magyarországról. Az állomány fele eltűnt. ","shortLead":"Körülbelül kétmillió fecske hiányzik Magyarországról. Az állomány fele eltűnt. ","id":"20190513_Sulyos_fecskehiany_mufeszkek_fecske_fecskek_feszekrakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902e1b57-7f80-4f8e-a69f-943ad970ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae897318-1b41-4c81-bb6b-7e8ea380b5b0","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Sulyos_fecskehiany_mufeszkek_fecske_fecskek_feszekrakas","timestamp":"2019. május. 13. 10:01","title":"Nagy bajban vagyunk, mert tűnnek el a fecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb25ad6-b351-4965-b517-f168de0fb98c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az angyalföldi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"Az angyalföldi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190513_szemeremserto_szemeremsertes_rendorseg_nyomozas_lepcsohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb25ad6-b351-4965-b517-f168de0fb98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd318c1-4db0-4f67-bbbe-3cf91d2f1724","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szemeremserto_szemeremsertes_rendorseg_nyomozas_lepcsohaz","timestamp":"2019. május. 13. 20:59","title":"Lépcsőházba is bement egy nő után, keresik a rendőrök a szeméremsértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a199182-1ad1-4567-b5e0-b4ed367b285d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette a nő halálát. ","shortLead":"Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette...","id":"20190513_Honapokig_elt_egyutt_a_halott_nagymamaval_egy_BacsKiskun_megyei_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a199182-1ad1-4567-b5e0-b4ed367b285d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114f8b0-9b1e-4c63-b948-c2bac8da3d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Honapokig_elt_egyutt_a_halott_nagymamaval_egy_BacsKiskun_megyei_csalad","timestamp":"2019. május. 13. 20:50","title":"Hónapokig élt együtt a halott nagymamával egy Bács-Kiskun megyei család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","shortLead":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","id":"20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980d60c9-1c19-4891-979e-7a936b5e1125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","timestamp":"2019. május. 12. 10:43","title":"Még kevesebb csirkét, babot és szappant vehetnek a kubaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]