[{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Takarékbank adott kölcsön.","shortLead":"A Takarékbank adott kölcsön.","id":"20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf90422-7b2e-4b10-b535-b1e54b45cc8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","timestamp":"2019. május. 16. 05:59","title":"Kétmilliárdos hitel is kellett, hogy a Budapest Honvéd a NER közelébe kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","shortLead":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","id":"20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921e8cb-acb6-4d42-b9cc-4ed4466b098c","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","timestamp":"2019. május. 14. 20:20","title":"Egy Budapesten elvesztett fogadás után gyalog kellett hazajutnia egy francia férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","shortLead":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","id":"20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee4fb8-63b7-46c4-a77f-dc46721c8a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","timestamp":"2019. május. 15. 11:07","title":"Brexit: Itt az új határidő, most júniusi kilépés a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e338bb-8461-4f4e-95d4-1cb95336217d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Alacsony áfával terelné a románokat az egészséges ételek felé az ottani kormány, és büntetné azokat a cégeket, amelyek rosszabb termékeket árulnak Romániában, mint más országokban.","shortLead":"Alacsony áfával terelné a románokat az egészséges ételek felé az ottani kormány, és büntetné azokat a cégeket, amelyek...","id":"20190515_romania_etelek_vegyszer_afa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3e338bb-8461-4f4e-95d4-1cb95336217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926e3008-d29b-44e8-8af9-8f2d06e15267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_romania_etelek_vegyszer_afa","timestamp":"2019. május. 15. 16:25","title":"Román válasz az \"agyonvegyszerezett nyugati élelmiszerekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mini sportosra hangolt új kivitelű modelljeivel 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A Mini sportosra hangolt új kivitelű modelljeivel 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as gyorsulást.","id":"20190515_306_loerovel_tamadnak_a_legujabb_minik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15204bb5-512b-4d79-afd1-a07a5841de2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_306_loerovel_tamadnak_a_legujabb_minik","timestamp":"2019. május. 15. 13:21","title":"306 lóerővel támadnak a legújabb Minik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek, hogy minden ember egyenlő. ","shortLead":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek...","id":"20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5712c49-9446-4a66-8c4d-e6e0465aae61","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 11:33","title":"Magyar LMBT Szövetség: Szívesen küldünk felvilágosító anyagot Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevés esély maradt a megállapodás megmentésére, miután abból Teherán is kihátrálni látszik – írja az e heti HVG. ","shortLead":"Kevés esély maradt a megállapodás megmentésére, miután abból Teherán is kihátrálni látszik – írja az e heti HVG. ","id":"20190516_iran_nagyhatalmak_atomalku_megallapodas_kovetkezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b38b69a-d957-443e-869e-b45ba0d22b5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_iran_nagyhatalmak_atomalku_megallapodas_kovetkezmeny","timestamp":"2019. május. 16. 15:14","title":"Súlyos következményei lehetnek, ha nem sikerül megmenteni az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]