[{"available":true,"c_guid":"b25289ad-9fc5-4125-b19c-2205ea0cca1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudtuk, hogy jön, de még lett volna pár napja hátra a bemutatóig.","shortLead":"Tudtuk, hogy jön, de még lett volna pár napja hátra a bemutatóig.","id":"20190516_praga_foto_elso_teljesen_elektromos_skoda_superb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25289ad-9fc5-4125-b19c-2205ea0cca1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d933b0d2-2027-490c-aa67-8c66c78d0b87","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_praga_foto_elso_teljesen_elektromos_skoda_superb","timestamp":"2019. május. 16. 17:58","title":"Prágában lefotózták az első, teljesen elektromos Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c97ae83-2ec6-4df3-9031-0c22d8fe6d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti Lilium Jet nevű légi taxiját a Lilium Aviation, amely egyszerre akár öt embert is el tud vinni. 