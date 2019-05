Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","shortLead":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","id":"20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926a99f-88dc-4c79-824e-731c71ef8de6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","timestamp":"2019. május. 16. 18:28","title":"Emlékszik még ezekre a bankjegyekre? Még pár hétig lehet beváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","shortLead":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","id":"20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880109c8-387a-4486-b12f-46d99fe025ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","timestamp":"2019. május. 17. 21:50","title":"Balhé volt a munkások közt a VIII. kerületben, valaki fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","shortLead":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","id":"20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917296e3-9c5f-4d70-8167-4f7290a7f105","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","timestamp":"2019. május. 17. 07:16","title":"Luxusterepjárót lízingel Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, már két éve ismert az ombudsman véleménye a kötelező nyelvvizsgáról. ","shortLead":"Azt írták, már két éve ismert az ombudsman véleménye a kötelező nyelvvizsgáról. ","id":"20190516_emmi_szel_bernadett_szekely_laszlo_ombudsman_felveteli_felsooktatas_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40c0c3b-65ce-474d-8bc6-4e77254f580d","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_emmi_szel_bernadett_szekely_laszlo_ombudsman_felveteli_felsooktatas_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. május. 16. 18:59","title":"Emmi: Szél Bernadett politikai akciókhoz akarja felhasználni a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","shortLead":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","id":"20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b527768-df89-40d9-8255-668c56a56211","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","timestamp":"2019. május. 16. 12:57","title":"Rekordhideget mértek szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de498c26-9c76-4e8a-9486-f72d9da71ae7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legdurvább homofób kijelentését tette Kövér László, mikor az azonos nemű párok örökbe fogadási igényét pedofilok magatartásához hasonlította egy fórumon. Kijelentése ellen óriási a tiltakozás, legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök szavai váltottak ki ilyet, aki életfelfogásként beszélt a homoszexualitásról. ","shortLead":"Az utóbbi évek legdurvább homofób kijelentését tette Kövér László, mikor az azonos nemű párok örökbe fogadási igényét...","id":"20190516_Mentalis_serulestol_az_eletfelfogasig_fidesz_kdnp_homoszexualisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de498c26-9c76-4e8a-9486-f72d9da71ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea35c67-3403-4817-b7fd-357aa44805ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Mentalis_serulestol_az_eletfelfogasig_fidesz_kdnp_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 20:19","title":"Mentális sérüléstől az életfelfogásig - így beszél a Fidesz-KDNP a melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","shortLead":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","id":"20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6421551-42a8-408b-a2a6-6ef89db756cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. május. 17. 18:59","title":"Több száz demonstráló esett a földre a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]