[{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","shortLead":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","id":"20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eecf6e0-0075-4171-8dba-c11b31ebc95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"Új utakon a Fundamenta a lakástakarékok állami támogatásának elkaszálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Továbbra sincs egyezség az otthoni pálinkafőzés adómentességéről, noha azzal a tagállamok többsége egyetért – mondta Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozását (Ecofin) követően.","shortLead":"Továbbra sincs egyezség az otthoni pálinkafőzés adómentességéről, noha azzal a tagállamok többsége egyetért – mondta...","id":"20190517_A_magyar_kormany_folytatja_a_harcot_az_otthoni_palinkafozes_adomentessegeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e489863-07a1-4cc2-8c0d-100b909d534f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190517_A_magyar_kormany_folytatja_a_harcot_az_otthoni_palinkafozes_adomentessegeert","timestamp":"2019. május. 17. 16:24","title":"A magyar kormány folytatja a harcot az otthoni pálinkafőzés adómentességéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8becf00-2136-4827-999a-f3bc03c494b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 65 ezer tonnás hajót irányított, de egy családi Ford miatt bukott meg.","shortLead":"Egy 65 ezer tonnás hajót irányított, de egy családi Ford miatt bukott meg.","id":"20190517_queen_elizabeth_anyahajo_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8becf00-2136-4827-999a-f3bc03c494b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfac1601-7e3c-4c58-9f1b-a78adac273e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_queen_elizabeth_anyahajo_kapitany","timestamp":"2019. május. 17. 10:54","title":"Kirúgták a brit anyahajó kapitányát, mert a szolgálati autójával ment haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","shortLead":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","id":"20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52ed0d-12e2-4bb5-af18-01b9465f6e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","timestamp":"2019. május. 17. 19:17","title":"Nyolc évet kapott a pécsi egyetem volt gazdasági igazgatója a százmilliós vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","shortLead":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","id":"20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340b110a-f8bd-4d83-8158-c872da6fea34","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 17. 06:58","title":"Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és koncertjegyek? Annyira vonzó a City közelsége, amely New York után még mindig a világ második legnagyobb pénzügyi központja? Esetleg az angol futball vonzza a dúsgazdag külföldieket? A válasz: is.","shortLead":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és...","id":"20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd218c8-637a-4bcb-a570-82c98832f847","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","timestamp":"2019. május. 16. 14:42","title":"Itt a magyarázat, hogy a Brexit-láz ellenére miért vonzza London a csúcsgazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5115c956-0604-4480-83f1-a666d2e6af1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy kínai konszern elvileg befektetne a részben állami horvát cégbe, de egyelőre ez nem történt meg. A cég csődeljárás alá került. ","shortLead":"Egy kínai konszern elvileg befektetne a részben állami horvát cégbe, de egyelőre ez nem történt meg. A cég csődeljárás...","id":"20190517_Bedolt_a_horvat_hajoepito_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5115c956-0604-4480-83f1-a666d2e6af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ef2e1-aee9-49bf-9b2d-30a081dcd18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Bedolt_a_horvat_hajoepito_vallalat","timestamp":"2019. május. 17. 13:25","title":"Bedőlt a horvát hajóépítő vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]