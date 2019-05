Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","shortLead":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","id":"20190518_birsag_autos_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53d8cb-9e18-4afd-8b1d-9a3d7c3bbee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_birsag_autos_hulladek","timestamp":"2019. május. 18. 10:28","title":"Megbírságoltak egy brit autóst, akinek egy hulladékhegy volt az autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" Érdekes fotó került elő. ","shortLead":" Érdekes fotó került elő. ","id":"20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8085293e-99c0-4c51-8bfb-be15e3399be6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 17. 11:48","title":"Ingerszegény játszóteret fotóztak a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is kirendelt a céghez. ","shortLead":"A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is...","id":"20190516_VirPay_jegybank_felugyeleti_biztos_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f00efb0-906f-4a7b-8f70-dfc1c7513df8","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_VirPay_jegybank_felugyeleti_biztos_birsag","timestamp":"2019. május. 16. 15:25","title":"Ha a VirPay-nél vezeti a számláját, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d4eec5-40d0-4e62-954e-54a8d6ed1b05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fél évig próbál tárgyalni az amerikai elnök az európai autókra kivetett vámokról.","shortLead":"További fél évig próbál tárgyalni az amerikai elnök az európai autókra kivetett vámokról.","id":"20190517_Trump_vamhaboru_auto_EU_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d4eec5-40d0-4e62-954e-54a8d6ed1b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a078e4-60de-4fdd-a046-0c3c84fa4b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Trump_vamhaboru_auto_EU_USA","timestamp":"2019. május. 17. 16:48","title":"Trump elhalasztotta a vámháborút Európával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","shortLead":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","id":"20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18739e2-795a-4265-a12f-b0e94ca09261","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","timestamp":"2019. május. 16. 21:01","title":"Nem kapta meg nagymamája nyugdíját, rátámadt a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c95d1b-26fb-4d8c-b1ec-e3b20424afa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség Pintér Gyula eltűnése ügyében már személyes szabadság megsértése miatt nyomoz. ","shortLead":"A rendőrség Pintér Gyula eltűnése ügyében már személyes szabadság megsértése miatt nyomoz. ","id":"20190517_maglod_vallalkozo_eltunes_vizsla_nyomozas_szemelyes_szabadsag_megsertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c95d1b-26fb-4d8c-b1ec-e3b20424afa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520c0b5-ad72-4477-854e-fea623031e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_maglod_vallalkozo_eltunes_vizsla_nyomozas_szemelyes_szabadsag_megsertese","timestamp":"2019. május. 17. 16:32","title":"Elrabolhatták az eltűnt maglódi vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c4002e-f164-432c-957f-3e416d59b542","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A The Voice Kids című műsor eredményeit meg kellett semmisíteni. ","shortLead":"A The Voice Kids című műsor eredményeit meg kellett semmisíteni. ","id":"20190516_csalas_oroszorszag_tehetsegkutato_milliomos_uzletember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c4002e-f164-432c-957f-3e416d59b542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414e56b7-8725-4be1-a262-7ed50acbbcfd","keywords":null,"link":"/elet/20190516_csalas_oroszorszag_tehetsegkutato_milliomos_uzletember","timestamp":"2019. május. 16. 21:39","title":"Csalással nyerte meg a tehetségkutatót egy orosz milliomos kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]