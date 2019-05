Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","shortLead":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","id":"20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d0517-ad98-414e-9346-d85c9537f690","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","timestamp":"2019. május. 18. 17:15","title":"A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták a büntetővámokat, amelyekkel az amerikaiak komoly csapást akarnak mérni a világ második legnagyobb hatalmára. De megvannak a maguk adui, melyekre a China Daily című lapban hívja fel a figyelmet a Zsenmin egyetem professzora.","shortLead":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták...","id":"20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdad9164-ab53-45cf-b62b-350291a01dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","timestamp":"2019. május. 17. 13:21","title":"Kínának három aduja is van Trumppal szemben, a kérdés az, hogy kijátssza-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Befejezte a vitatott 737 MAX típusú repülőgépek szoftverjének frissítését a Boeing.","shortLead":"Befejezte a vitatott 737 MAX típusú repülőgépek szoftverjének frissítését a Boeing.","id":"20190517_Elkeszult_kritikus_szoftverenek_frissitesevel_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb20730-f395-43d4-b2d0-3578919eff09","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Elkeszult_kritikus_szoftverenek_frissitesevel_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 17. 07:09","title":"Elkészült kritikus szoftverének frissítésével a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos ígéretére. De az előtt is több ezer új magyar buszt ígértek már.","shortLead":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos...","id":"20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2142c1-44c5-4792-a5f1-f55fd92bb702","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","timestamp":"2019. május. 17. 17:20","title":"Újabb merész ígéretek Palkovics szájából: 6000 új buszt fogunk gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","shortLead":"A miniszterelnök templomba ment, és beszédet is tartott.","id":"20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb19f77-893e-4a5d-8f3b-890d951b2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7918133-3b24-436d-922d-6ad89c7ff392","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Igy_ult_ki_az_ahitat_Orban_Viktor_arcara","timestamp":"2019. május. 18. 08:44","title":"Így ült ki az áhitat Orbán Viktor arcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157419d0-976a-48f5-82ef-f2802457350f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Arctic Sunrise hajót 2013-ban tartóztatták fel a tengeren, és szállították a kikötőbe az orosz hatóságok, miután a tengeri kőolaj-kitermelés ellen tiltakoztak. Az oroszok és a hollandok most peren kívül megegyeztek.","shortLead":"Az Arctic Sunrise hajót 2013-ban tartóztatták fel a tengeren, és szállították a kikötőbe az orosz hatóságok, miután...","id":"20190517_27_millio_eurot_fizet_Oroszorszag_a_Greenpeacenek_a_letartoztatott_hajolegenyseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157419d0-976a-48f5-82ef-f2802457350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb7b9fb-9c79-4f04-bdd3-6d84332164cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_27_millio_eurot_fizet_Oroszorszag_a_Greenpeacenek_a_letartoztatott_hajolegenyseg_miatt","timestamp":"2019. május. 17. 22:30","title":"2,7 millió eurót fizet Oroszország a Greenpeace-nek a letartóztatott hajólegénység miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC szerint arról, miként lehetne feloldani a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított Brexit-egyezmény körüli patthelyzetet. A kormányfő napjai szó szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC...","id":"20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d9f330-a1cb-4c15-9ff8-afc0ddf9e3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. május. 17. 09:25","title":"Brexit: kudarcba fulladtak a konzervatívok és a munkáspártiak tárgyalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fe4b67-38d6-42f1-a2c9-da3103e3a016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem követendő példaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Nem követendő példaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt. ","id":"20190516_orban_viktor_kampany_ausztria_liberalis_europai_parlament_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29fe4b67-38d6-42f1-a2c9-da3103e3a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd67883-c644-478e-a44b-afd42f76eec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_orban_viktor_kampany_ausztria_liberalis_europai_parlament_valasztas","timestamp":"2019. május. 16. 21:10","title":"Orbán arcával kampányolnak az osztrák liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]