Ennyi maradt a békéscsabai István malomból

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbfd2a6e-93cb-4d6c-ac17-3aa69b0e9c57","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Szeretsz dolgozni. Szeretsz keményen dolgozni. Nincs azzal semmi baj, ha mindent beleadunk egy projektbe, hiszen növekszik a teljesítményünk és az elégedettségünk szintje. Azonban létezik egy finom határ az erőfeszítéseire büszke, keményen dolgozó munkavállaló és az önmagát, a munkahelyét és az őt körülvevő embereket károsító munka-alkoholista között.","shortLead":"Szeretsz dolgozni. Szeretsz keményen dolgozni. Nincs azzal semmi baj, ha mindent beleadunk egy projektbe, hiszen...","id":"20190521_Kemenyen_dolgozol_vagy_mar_munkaalkoholista_vagy_Ez_a_7_kriterium_elarulja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbfd2a6e-93cb-4d6c-ac17-3aa69b0e9c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d45c3df-a5f2-4d4e-953a-b6f97e21b1fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190521_Kemenyen_dolgozol_vagy_mar_munkaalkoholista_vagy_Ez_a_7_kriterium_elarulja","timestamp":"2019. május. 21. 15:00","title":"Keményen dolgozol vagy már munkaalkoholista vagy? Ez a 7 kritérium elárulja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","shortLead":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","id":"20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618bd09-5734-4e07-9952-7516c6c51807","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Hatos ikrek születtek Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","shortLead":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","id":"20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623d6d5-9d66-447a-ae35-c9b479e9ff71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","timestamp":"2019. május. 22. 08:33","title":"A Huawei után egy másik kínai céget is feketelistára rakhat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt napig tartott a tiltás.","shortLead":"Öt napig tartott a tiltás.","id":"20190520_Ismet_hirdethet_a_Facebookon_a_NERkozeli_Mediaworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c357827b-9fdc-4130-85f4-29747e2c48ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Ismet_hirdethet_a_Facebookon_a_NERkozeli_Mediaworks","timestamp":"2019. május. 20. 15:03","title":"A Mediaworks ismét hirdethet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","shortLead":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","id":"20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ea5426-1497-4d06-b93f-141e114878c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","timestamp":"2019. május. 22. 08:34","title":"Egy indián törzs tiltakozása miatt hátrált meg a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna. Ráadásul ki sem tudtam volna várni a végét, mert nálunk olyan sokáig tart a fogbeültetés\" – mondta el a magyar fogászati turizmusról riportot készítő francia lapnak Maria Figliuzzi asszony. ","shortLead":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna...","id":"20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df79e294-9d1a-4308-b9eb-658f77c22767","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","timestamp":"2019. május. 22. 11:45","title":"„Magyarország megmentette az életemet” – a Le Monde a magyar fogászati turizmusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]