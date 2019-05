Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ce8700-2f0e-43ad-a0f8-5edb8c0495db","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ilyen hullámvasutat sem látott még senki: egy vita miatt egy hétvége alatt két és fél millió feliratkozót veszített a Youtube-sztár, majd kitört a béke, és egymillió új feliratkozója lett. Tízmillió forintok múlnak ezen. ","shortLead":"Ilyen hullámvasutat sem látott még senki: egy vita miatt egy hétvége alatt két és fél millió feliratkozót veszített...","id":"20190521_james_charles_tati_westbrook_youtube_vlogger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ce8700-2f0e-43ad-a0f8-5edb8c0495db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361dd068-611c-42e2-b0e1-1fb5c6f71821","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190521_james_charles_tati_westbrook_youtube_vlogger","timestamp":"2019. május. 21. 11:05","title":"Megnyugodhat az ember, akinél nagyobbat senki sem bukott a Youtube-on ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai és közönségsikert besöprő Courtney Barnett, aki két társával valószínűleg az év egyik legjobb koncertjét nyomta le az Akváriumban.\r

\r

","shortLead":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai...","id":"20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa4d410-c7c0-46ef-9ea2-7d1d32ab1aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","timestamp":"2019. május. 21. 11:16","title":"Vadóc csaj a szomszédból – ilyen volt a Courtney Barnett-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","shortLead":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","id":"20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32de2a7-9b7c-4ba1-b017-9eee9359ff86","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","timestamp":"2019. május. 20. 13:58","title":"Felmérés: a románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","id":"20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82a5856-2ca1-4c96-b17a-36bde5260466","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","timestamp":"2019. május. 20. 13:21","title":"Nagy test, kis szív: 2 literes dízelmotor a BMW X5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat, a Doktor House. Mennyire emlékszik a nyolc évad történéseire? Játsszon velünk, hogy megtudja!","shortLead":"Éppen hét évvel ezelőtt, 2012. május 21-én ért véget az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat...","id":"20190521_Doktor_House_teszt_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56e9b965-0087-4913-bbb3-e19e555d825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa4290f-f81a-4542-81b7-67a98fce462d","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Doktor_House_teszt_kviz","timestamp":"2019. május. 21. 17:30","title":"Mennyire emlékszik a Doktor House-ra? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minden nap jelentkező sorozat címe Bátrak földje lesz.","shortLead":"A minden nap jelentkező sorozat címe Bátrak földje lesz.","id":"20190521_Uj_sorozat_erkezhet_a_Baratok_kozt_keszitoitol_az_RTLen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2bf7f4-d836-4c49-8eef-48294ccb918f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Uj_sorozat_erkezhet_a_Baratok_kozt_keszitoitol_az_RTLen","timestamp":"2019. május. 21. 14:42","title":"Új sorozat érkezhet a Barátok közt készítőitől az RTL-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes keresni a minél nagyobb végsebesség hajszolásában. ","shortLead":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes...","id":"20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08999f87-8fac-4bc0-9ad7-15e5201e3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","timestamp":"2019. május. 22. 08:21","title":"Cicaharc a 300 km/h feletti végsebességű divatterepjárók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó érdeklődők száma.","shortLead":"Nem tudja az albérletkínálat tartani a lépést a kereslettel, egy év alatt 70 százalékkal nőtt az egy albérletre jutó...","id":"20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ce113f-98e8-4ae7-b878-9fdac3826914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Lassan_barmit_megtehetnek_az_alberletek_kiadoi_annyian_keresnek_lakast","timestamp":"2019. május. 21. 07:39","title":"Lassan bármit megtehetnek az albérletek kiadói, annyian keresnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]