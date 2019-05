Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák világbajnok 1976 óta az arcán viselte egy halálközeli élmény nyomát, és ahányszor ránéztünk – mint az elmúlt években is a Hungaroringen – a hegei emlékeztettek arra, hogy néha másodperceken múlik az élet. Ő pedig minden gesztusával és mondatával arra figyelmeztetett, hogy az élet azért van, hogy éljük, és nem azért, hogy elvárásoknak feleljünk meg.","shortLead":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák...","id":"20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b5fc-6d8b-4771-8279-e9cd9eb3796f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","timestamp":"2019. május. 21. 11:47","title":"Mindig azt akarták látni, hogy mi van a sapka alatt – Niki Lauda emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még nem az a matrica, amelyet kötelezően fel kell tenni minden állami támogatásos 7 üléses új autóra.","shortLead":"Ez még nem az a matrica, amelyet kötelezően fel kell tenni minden állami támogatásos 7 üléses új autóra.","id":"20190521_a_nap_fotoja_egyedi_nagycsalados_matrica_a_vwtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34352c9d-f51a-4fa5-bf72-0bbaee159946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_a_nap_fotoja_egyedi_nagycsalados_matrica_a_vwtol","timestamp":"2019. május. 21. 06:41","title":"A nap fotója: egyedi nagycsaládos matrica a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kelet-közép-európai fiatalok többsége a mainál gyakorlatiasabb oktatást szeretne az iskolában. A Z generáció élménydús, közösségi nyelvtanulást, illetve az internetes lehetőségeket keresi.","shortLead":"A kelet-közép-európai fiatalok többsége a mainál gyakorlatiasabb oktatást szeretne az iskolában. A Z generáció...","id":"20190520_Angoltanulas_az_iskolaban_a_diakok_es_szulok_szerint_nem_kapnak_valos_tudast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2646dd6-6115-48f6-9f01-92408c154cb6","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Angoltanulas_az_iskolaban_a_diakok_es_szulok_szerint_nem_kapnak_valos_tudast","timestamp":"2019. május. 20. 14:03","title":"Angoltanulás az iskolában: a diákok és szülők szerint nem kapnak valós tudást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából igaza van, de mások sokkal kevésbé optimisták.","shortLead":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából...","id":"20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087f69dd-1860-4432-ac2b-8907e38a1fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Vidnyánszky Attila: „Ez egy példa nélküli helyzet a magyar kulturális életben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","shortLead":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","id":"20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad1349-9763-4ad0-b3ae-bc13483bc359","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","timestamp":"2019. május. 22. 05:03","title":"Elítéltek egy orosz bérgyilkost, aki tévedésből rossz embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","shortLead":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","id":"20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a033df-a95c-47fd-9102-a251e288d00c","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 19:30","title":"Kiderült, ki lesz a Forma–1 kommentátora a köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]