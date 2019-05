Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","shortLead":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","id":"20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab86eeb2-60d0-4aff-a3ba-d0d323a3013b","keywords":null,"link":"/sport/20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 18:01","title":"15 évesen olimpiát nyert, 22 évesen visszavonul az úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás...","id":"20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8114054d-e44b-411d-a19a-75d26e6d4016","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","timestamp":"2019. május. 22. 14:14","title":"A címvédő Fucsovics az első meccsén kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szünetben még a Szeged vezetett egy góllal, innen nyert 11-gyel a Veszprém.","shortLead":"A szünetben még a Szeged vezetett egy góllal, innen nyert 11-gyel a Veszprém.","id":"20190523_Ferfi_kezilabda_oriasit_forditva_nyerte_a_Veszprem_a_donto_elso_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b50cf8-b32e-4daa-93bf-1dc52b9afe74","keywords":null,"link":"/sport/20190523_Ferfi_kezilabda_oriasit_forditva_nyerte_a_Veszprem_a_donto_elso_meccset","timestamp":"2019. május. 23. 20:29","title":"Férfi kézilabda: óriásit fordítva nyerte a Veszprém a döntő első meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","shortLead":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","id":"20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae64286-dbcf-4729-a283-4c74778966d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","timestamp":"2019. május. 23. 13:41","title":"Átkozták és már büntettek is miatta, egyéves a GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kivéve, ami frissen készült. ","shortLead":"Kivéve, ami frissen készült. ","id":"20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34028579-d5b6-4060-bdcf-8e9396622571","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","timestamp":"2019. május. 22. 15:22","title":"Az online rendelt ételeket és élelmiszereket is vissza lehet küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata.","shortLead":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s...","id":"20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff0ff5-134b-40da-af33-a04b7d38e1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","timestamp":"2019. május. 23. 14:33","title":"Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","shortLead":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","id":"20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f033ef7-22b4-431a-a2ad-b8e211364125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 24. 08:45","title":"Két kilométeres dugulás van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]