[{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","shortLead":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","id":"20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51428af0-ad29-48aa-af88-5fbe39cfda52","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","timestamp":"2019. május. 24. 17:37","title":"Akkora tömeg van a Mount Everesten, hogy abba egy nap alatt hárman is belehaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","id":"20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74410424-f585-406c-a086-1cbfd1ef504e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 11:45","title":"17 százalék fölött a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"MTI","category":"elet","description":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely szerint az elválni akaró pároknak ne kelljen legalább négy évet külön élniük az utóbbi ötből a kereset beadását megelőzően. 