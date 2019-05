Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost. Eredménytelenül.","shortLead":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost...","id":"201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25185396-28c6-4d20-a2a0-f4c963f73a83","keywords":null,"link":"/itthon/201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","timestamp":"2019. május. 26. 14:00","title":"Elpusztítottak kétszáz magyart a náci úrnő kastélyában, de nem úgy, ahogyan a szóbeszéd tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","shortLead":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","id":"20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabdc6fd-6791-48ed-b519-69e636922a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 10:45","title":"A Mediaworks-portálok a saját Facebook-oldalukon ájultak be a Fidesz-győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság úgy szerzett ügyfeleket, hogy engedélye sincs.","shortLead":"A társaság úgy szerzett ügyfeleket, hogy engedélye sincs.","id":"20190527_Lepett_a_jegybank_irrealisan_magas_hozamot_igert_egy_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bbc12f-9d9d-409a-970c-635df93f2da6","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Lepett_a_jegybank_irrealisan_magas_hozamot_igert_egy_ceg","timestamp":"2019. május. 27. 10:03","title":"Lépett a jegybank, irreálisan magas hozamot ígért egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73a2f-db2c-4333-bdfa-4259bb86ed44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190527_A_tanarok_megbecsultsegeert_indit_kampanyt_NoAr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f73a2f-db2c-4333-bdfa-4259bb86ed44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd8e11b-5423-4443-9383-67f5108dbf8c","keywords":null,"link":"/elet/20190527_A_tanarok_megbecsultsegeert_indit_kampanyt_NoAr","timestamp":"2019. május. 27. 09:51","title":"A tanárok megbecsültségéért indít kampányt NoÁr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","shortLead":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","id":"20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3541f6-8454-4611-b573-cec32f27bc49","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","timestamp":"2019. május. 27. 05:25","title":"Meghalt 15 rab egy brazil börtönben kitört zavargás során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) munkatársai, akik szerint a jelenség segíthet az új aranylelőhelyek feltárásában.","shortLead":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány...","id":"20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19cda0-bec4-4c04-a3eb-df16b5eeabe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Szokatlan és megdöbbentő – mondják a gombáról, ami egyszerűen összegyűjti az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]