[{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","shortLead":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","id":"20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7c2079-d745-4ab1-9a01-756c4d7e9581","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","timestamp":"2019. május. 28. 11:21","title":"Kémfotókon a teljesen új Skoda Octavia kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán játszottak.","shortLead":"Hazai pályán játszottak.","id":"20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee39d55-eb5b-4f13-a0ce-4c67b7c893ae","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","timestamp":"2019. május. 28. 07:53","title":"NHL: A Boston nyerte a nagydöntő első mérkőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az iskola egyik volt diákja kezdett lövöldözni. A rendőrök elfogták. ","shortLead":"Úgy tudni, az iskola egyik volt diákja kezdett lövöldözni. A rendőrök elfogták. ","id":"20190527_Lovoldoztek_egy_lengyel_iskolaban_ketten_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155028e8-2d4b-4042-8edf-7991fdfa28fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Lovoldoztek_egy_lengyel_iskolaban_ketten_megserultek","timestamp":"2019. május. 27. 12:19","title":"Lövöldöztek egy lengyel iskolában, ketten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország legszegényebb településein azonban óriásit győztek.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország...","id":"20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b156620-3336-44ee-8bea-edc80be725d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 09:12","title":"A legszegényebb településeken 90 százalék fölött a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","shortLead":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","id":"20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252d3fb0-95a4-4d7a-b1b9-e02045dcc449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 27. 09:45","title":"Elégedettek pénzügyi helyzetükkel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c600577-6926-44f3-9803-bdd19f8a21dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a belső terei is megcsodálhatók annak a vonatnak, amely a kínaiak legújabb fejlesztése, és amelyik hihetetlen sebességgel közlekedik majd. ","shortLead":"Végre a belső terei is megcsodálhatók annak a vonatnak, amely a kínaiak legújabb fejlesztése, és amelyik hihetetlen...","id":"20190527_maglev_magnesvasut_kina_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c600577-6926-44f3-9803-bdd19f8a21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38be5d89-a491-4b25-8e66-a559218bff4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_maglev_magnesvasut_kina_prototipus","timestamp":"2019. május. 27. 11:33","title":"Mint egy űrhajó: így fest közelről a kínaiak 600 km/órával repesztő vonata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]