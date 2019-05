Az eddigi választásokon is volt már néhány megelpetés, de olyan földindulás, mint amilyen most vasárnap, talán még soha - legalábbis az ellenzéki oldalon. Még a Fidesz eredményvárójában is megfagyott egy pillanatra a levegő, amikor kiderült, hogy a kis DK és a mégkisebb Momentum is középpárttá vált. A tavalyi országgyűlés választásokon Gyurcsányék épphogy csak bejutottak a parlamentbe, a Momentum pedig nem ütütte meg a küszöböt sem - ehhez képest most 16, illetve majdnem 10 százalékot értek el.

Hogy mi lesz a vesztesekkel, még kérdéses?! Az LMP a tavaly áprilisi szavazatainak 82 százalékát veszítette el, az MSZP-sek többsége a DK-nál landolt, a Jobbik pedig bár számított arra, hogy nem tudja megismételni az országgyűlési választási eredményeit, ekkora pofonra nem számítottak. Három pártnál kell feltenni azt a kérdést: hogyan lehet innen felállni, ha lehet egyáltalán? A holnap, megjelenő HVG-ben belső információkat, nyilvános adatokat és az önkormányzati választásokat érintő következtetéseket találnak.