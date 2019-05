Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai zongoraművésszel, Emanuel Axszel. A kirobbanó sikerű előadások közötti utazások is izgalmasan teltek.","shortLead":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai...","id":"20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4aaaa4-72aa-4675-be8b-2e8e832e53e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Így rögtönzött a toulouse-i reptéren a Grammy-díjas zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.","shortLead":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá...","id":"20190527_youtube_gaming_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b0cf-f5e4-4b12-8aba-526b87cfb522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_youtube_gaming_videok","timestamp":"2019. május. 27. 16:33","title":"Megszűnik a YouTube Gaming, új helyre költöznek a tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825ebe4e-9a22-4544-b46a-4ac8dcc0765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap leforgása alatt több mint 2000 olyan bejegyzésre bukkant egy állatvédő szervezet, amiben a kutyaviadalokat népszerűsítették a felhasználók.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt több mint 2000 olyan bejegyzésre bukkant egy állatvédő szervezet, amiben a kutyaviadalokat...","id":"20190527_kutyaviadal_facebook_lady_freethinker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=825ebe4e-9a22-4544-b46a-4ac8dcc0765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040c3e7-562f-4e6a-a47d-01ff942e0162","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_kutyaviadal_facebook_lady_freethinker","timestamp":"2019. május. 27. 18:33","title":"Kutyaviadalt népszerűsítettek, be sem jelzett a Facebook szűrője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","shortLead":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","id":"20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c47cf6-f9ee-4366-a487-186ee3cd8366","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","timestamp":"2019. május. 27. 15:31","title":"Folytatódik Hajós András világslágergyártó műsora, a Dalfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felteszi a kérdést, vajon mi vár ránk a gödör alján?","shortLead":"Felteszi a kérdést, vajon mi vár ránk a gödör alján?","id":"20190527_Puzser_Orjongo_szektak_uraljak_a_teljes_kozeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d972878b-1d52-42d5-b8f5-bdab4df54ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Puzser_Orjongo_szektak_uraljak_a_teljes_kozeletet","timestamp":"2019. május. 27. 08:46","title":"Puzsér: Őrjöngő szekták uralják a teljes közéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","shortLead":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","id":"20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d2387-5415-4cda-a27c-92d7628395ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","timestamp":"2019. május. 28. 17:27","title":"Miskolcra költöztetné egy nagy-britanniai gyárát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt ideiglenes vezetője szerint így lesz.","shortLead":"A párt ideiglenes vezetője szerint így lesz.","id":"20190527_Ugy_tunik_az_FPO_is_megszavazza_az_osztrak_kancellar_lemondatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a8a425-10f7-494c-9801-82ac0d1b35ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Ugy_tunik_az_FPO_is_megszavazza_az_osztrak_kancellar_lemondatasat","timestamp":"2019. május. 27. 11:45","title":"Úgy tűnik, az FPÖ is megszavazza az osztrák kancellár lemondatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több járőr lesz az utakon Japánban, miután kedden egy férfi késsel támadt a buszra várakozókra, megölt két embert, és megsebesített 12 gyereket nagyjából 20 másodperc alatt.\r

\r

","shortLead":"Több járőr lesz az utakon Japánban, miután kedden egy férfi késsel támadt a buszra várakozókra, megölt két embert, és...","id":"20190529_Ujabb_biztonsagi_intezkedesek_Japanban_a_gyerekeket_ert_sokkolo_keses_tamadas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d39d57-0181-4765-a601-93e0637e262c","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Ujabb_biztonsagi_intezkedesek_Japanban_a_gyerekeket_ert_sokkolo_keses_tamadas_utan","timestamp":"2019. május. 29. 06:43","title":"Újabb biztonsági intézkedések Japánban a gyerekeket ért sokkoló késes támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]