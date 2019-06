Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b","c_author":"","category":"kultura","description":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","shortLead":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","id":"20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a230ea08-d5e7-4cfc-adbe-8e7f86fff6e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","timestamp":"2019. június. 01. 10:38","title":"A hvg.hu videója Ferenc pápa érkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vatikán, illetve más európai országok fogják befogadni azt a 100 főt, akit a tengerről szedett össze egy olasz hadihajó. Matteo Salvini belügyminiszter megköszönte a Vatikánnak a segítséget, és azt mondta, egy migráns sem terheli az olasz adófizetőket. A menekültek között volt hat állapotos asszony is.","shortLead":"A Vatikán, illetve más európai országok fogják befogadni azt a 100 főt, akit a tengerről szedett össze egy olasz...","id":"20190602_Salvini_nem_akarta_a_Vatikan_fogodja_be_a_menekulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63a9468-da71-430c-8648-11c15d576ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Salvini_nem_akarta_a_Vatikan_fogodja_be_a_menekulteket","timestamp":"2019. június. 02. 20:57","title":"Salvini nem akarta, a Vatikán fogadja be a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden képlékeny.","shortLead":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden...","id":"20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c172c1b2-f095-42c8-84a7-0d255aa0a5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","timestamp":"2019. június. 01. 13:47","title":"A Magyar Nemzet már tud valamit a hivatásos belügyesek fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.","shortLead":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés...","id":"20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66075480-a4ec-4e89-863a-bd942abf5fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","timestamp":"2019. június. 02. 16:03","title":"Nem biztos, hogy jobb lesz, ha egy gép kezei alá fekszik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ehhez pedig 2, azaz kettő veresége van a spanyol salakos legendának.","shortLead":"Ehhez pedig 2, azaz kettő veresége van a spanyol salakos legendának.","id":"20190602_Megvan_Nadal_90_gyozelme_a_Roland_Garroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d88ff-1f47-4ea9-acc9-be8bbd819546","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megvan_Nadal_90_gyozelme_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 18:19","title":"Megvan Nadal 90. győzelme a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak - közölte a megyei rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves...","id":"20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37246e-13b9-46e4-a917-29ba506339cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","timestamp":"2019. június. 02. 10:02","title":"Halálra késeltek egy férfit Nádasdladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917578e-b1cf-4a09-af7a-93026274f738","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","timestamp":"2019. június. 02. 14:33","title":"A BL-döntő legmeghatóbb pillanata ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]