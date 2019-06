Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot biztosan át kell értékelni. Például, hogy mit eszik az elkövetkező hónapokban.","shortLead":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot...","id":"20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e986fde-52aa-4175-9701-fb2fd8e36fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 12:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új szuperszámítógépe, ha az ember mindent kér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült, a magyar kormánypárt EP-képviselői nem tölthetnek be vezető pozíciót az Európai Néppárt frakciójában.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült...","id":"20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee679d57-8caf-45e3-a61d-f719f24224c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. június. 04. 12:21","title":"Mégis bünteti a Fideszt az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de súlyos az állapota.\r

\r

","shortLead":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de...","id":"20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef9a74-ba43-4cb9-b37d-5d35711aaad2","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","timestamp":"2019. június. 02. 19:25","title":"Megrázó részletek a 35 évesen meghalt egykori spanyol válogatott balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban azt nézik, hogy a kereskedők adtak-e nyugtát, illetve számlát a vevőnek. ","shortLead":"Elsősorban azt nézik, hogy a kereskedők adtak-e nyugtát, illetve számlát a vevőnek. ","id":"20190604_Zoldseg_es_gyumolcskereskedoknel_tart_razziat_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e0139a-74ea-452e-aa1f-c7ca544cc35e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Zoldseg_es_gyumolcskereskedoknel_tart_razziat_a_NAV","timestamp":"2019. június. 04. 07:29","title":"Zöldség- és gyümölcskereskedőknél tart razziát a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá módszer, hogy lecsendesítsük a családi rémálmot.","shortLead":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá...","id":"20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa8417-d52b-47a7-b4ad-815d63105765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","timestamp":"2019. június. 02. 20:15","title":"Narcisztikus a rokona? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos adósságba. De ez nem megy ilyen egyszerűen.","shortLead":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos...","id":"20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01506bbe-03ec-4eeb-b082-3330c7855c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","timestamp":"2019. június. 04. 11:41","title":"6-7 millióért árulnák el a pécsi önkormányzati cégek, mire költöttek el 8-10 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai, különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet.","shortLead":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították...","id":"20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c192901-b49f-4c40-8dd8-ace1f64d36e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","timestamp":"2019. június. 02. 14:03","title":"Különleges zenével serkenthető a koraszülöttek agyának fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]