Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","shortLead":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","id":"20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128359b-5dd9-42ef-b0d5-d8072463d0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Olyan frissítés jöhet az új iPhone-okba, amire egy felhasználó sem mondana nemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917578e-b1cf-4a09-af7a-93026274f738","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","timestamp":"2019. június. 02. 14:33","title":"A BL-döntő legmeghatóbb pillanata ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","shortLead":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","id":"20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ea01c3-0e1e-48e7-b4a9-babee0850e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:22","title":"Napokig eltarthat, mire megjön a daru a Hableány kiemeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal – közölte a Trade magazin. ","shortLead":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0...","id":"20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae61461-ff7a-4a65-8b78-d4aedceb219e","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","timestamp":"2019. június. 04. 12:55","title":"A Tesco továbbra is vezet, a Lidl lenyomta a CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb adásában továbbra is a Huawei körül kialakult helyzetet boncolgatta az Őrültech című teches podcast, de más témák is szóba kerültek a hét eseményeiből.","shortLead":"Legújabb adásában továbbra is a Huawei körül kialakult helyzetet boncolgatta az Őrültech című teches podcast, de más...","id":"20190602_podcast_huawei_amerika_facebook_vodafone_motorola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdfe201-b991-4a71-99f6-5ebecb221d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_podcast_huawei_amerika_facebook_vodafone_motorola","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Podcast: Miért bojkottálja a Huaweit az Egyesült Államok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]