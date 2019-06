Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője Budapesten a dunai hajóbaleset halálos áldozatainak azonosításáról. ","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője...","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36332ca5-adc6-4180-bb4a-6926646e0abb","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","timestamp":"2019. június. 06. 11:43","title":"Elmondták a rendőrök, hogyan azonosítják a Hableány tragédiájának áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz.","shortLead":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet...","id":"20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add7e03-cae8-49e0-8327-becd77d2da5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","timestamp":"2019. június. 05. 11:03","title":"Csináltak az orvosok egy 3x2 centis pumpáló tapaszt, amit rá kell varrni a beteg szívére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként fogja külföldön ismertetni a magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kapcsolatos eredményeit és céljait. ","shortLead":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként...","id":"20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c9fe8-539a-43b4-9b6b-73258a939712","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 20:20","title":"Halmozza a pozíciókat, nagykövet lesz Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","shortLead":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","id":"20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad363-44f4-41d8-8f2f-ad5b72254a30","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. június. 05. 16:39","title":"Látványos felhőképeket produkált ma az időjárás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29311f61-8142-4130-bd19-4a8efdbed595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk érdekes dolgokat mondott egy hétvégi céges podcastben a közelgő Tesla Pickup kisteherautóval kapcsolatban.","shortLead":"Elon Musk érdekes dolgokat mondott egy hétvégi céges podcastben a közelgő Tesla Pickup kisteherautóval kapcsolatban.","id":"20190604_tesla_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29311f61-8142-4130-bd19-4a8efdbed595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60496068-f4ae-43d6-963d-d91a1bc35b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_tesla_pickup","timestamp":"2019. június. 04. 18:42","title":"Olcsónak és futurisztikusnak ígérik a Tesla kisteherautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","shortLead":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","id":"20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0d0582-1396-421e-b5ed-e98c4387528f","keywords":null,"link":"/elet/20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","timestamp":"2019. június. 05. 18:05","title":"Agresszív varjak miatt kellett lezárni egy józsefvárosi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]