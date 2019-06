Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű rendszert az OMV bábolnai töltőállomásán helyezték üzembe. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","shortLead":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","id":"20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517c6b25-f034-46de-ae3a-72d52b917756","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","timestamp":"2019. június. 05. 07:05","title":"Palkovicsék az éjjel benyújtották az MTA-t megcsonkító törvényjavaslatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dabb81-f4c3-4dbb-ab8b-a3e9f9ed756f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A napvilágra került leletek közül kiemelkedő jelentőségű egy épület padlójára épített avar kori kemence, amelynek tüzelőfelületét több mint tízszer megújították, így a vastagsága az idők során másfél méternyire növekedett.","shortLead":"A napvilágra került leletek közül kiemelkedő jelentőségű egy épület padlójára épített avar kori kemence, amelynek...","id":"20190605_FotoK_Avar_kori_leleteket_talaltak_egy_tervezett_buszfordulo_teruleten_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dabb81-f4c3-4dbb-ab8b-a3e9f9ed756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c8d15-d892-4234-b303-69ffd170ce60","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_FotoK_Avar_kori_leleteket_talaltak_egy_tervezett_buszfordulo_teruleten_Kecskemeten","timestamp":"2019. június. 05. 20:37","title":"Avar kori leleteket találtak egy tervezett buszfordulóban Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint pénz érkezett magánszemélyektől.","shortLead":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint...","id":"20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717f314d-6049-4c81-b922-8eb5728f1e61","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","timestamp":"2019. június. 06. 06:24","title":"14 milliárd forintos vagyont szerzett a kormányközeli médiaalapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","shortLead":"Tavaly még csak átjátszóállomásokat próbáltak ellopni, idén egy vasúti hidat sikerült.","id":"20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88b4f8-6566-4a17-a2bc-19c1f5b457ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f67a0-3103-4299-9c80-dc49ce38e97f","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Elloptak_Oroszorszagban_egy_56_tonnas_vasuti_hidat","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"Elloptak Oroszországban egy 56 tonnás vasúti hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges lett.","shortLead":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges...","id":"20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9e1b2-f479-42e4-b3b8-ed79498ec64d","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","timestamp":"2019. június. 06. 08:57","title":"Nyereséges lett 2018-ban a Malév egyik utódcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895ffa7-e22c-484a-8874-5b1c9eb8a85a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lett jó vége.","shortLead":"Nem lett jó vége.","id":"20190606_Lehajtott_egy_riksas_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroba__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8895ffa7-e22c-484a-8874-5b1c9eb8a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5241b866-09d2-4e4e-9255-10e4ed96b154","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Lehajtott_egy_riksas_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroba__video","timestamp":"2019. június. 06. 16:15","title":"Lehajtott egy riksás a Blaha Lujza téri aluljáróba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]