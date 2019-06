Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is eszünkbe juthatnának. ","shortLead":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is...","id":"20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37072d7f-7ed3-4d50-9c23-0730ff03551c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","timestamp":"2019. június. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Moszkvicsok, amikkel egyhuzamban átszelték a fél világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett parasportoló-próbababák is a boltba kerültek, a nagy tetszéssel fogadott újítás célja, hogy közvetítse a cég üzenetét: a sport mindenkié.","shortLead":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett...","id":"20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ab5bb-45c4-4da2-85df-b560ccf46310","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","timestamp":"2019. június. 09. 10:29","title":"Duci próbababákkal újít a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","shortLead":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","id":"20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155f995-5cff-4b97-b485-f80f3bf5a27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","timestamp":"2019. június. 09. 18:04","title":"Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A novemberből hirtelen augusztus lett.","shortLead":"A novemberből hirtelen augusztus lett.","id":"20190610_Ragyogo_napsutes_lesz_ma_es_ez_meg_csak_a_kezdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81011736-e970-4f06-88c4-b247befc8181","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ragyogo_napsutes_lesz_ma_es_ez_meg_csak_a_kezdet","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Ragyogó napsütés lesz ma, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország. A hvg.hu a kiadó engedélyével részleteket közölhet a jövő pénteken megjelenő könyvből. Kiderül például, hogy két dolog meg van tiltva Márki-Zay számára. Hogy igent és nemet mondjon arra, akar-e miniszterelnök lenni. Azt is megtudhatjuk, mit talált a mostani polgármester Demján Sándor lakásán, amikor a tengerentúlon dolgozott.","shortLead":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország...","id":"20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb850ab-ce21-4153-9fbc-99a6cc437526","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","timestamp":"2019. június. 09. 11:00","title":"Márki-Zay Kálmán Olgának: A legelhivatottabb fideszes voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd25ca0-fc31-409b-b62b-942fba043f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Annyira meleg lesz, hogy már figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]